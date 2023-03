La grande Une

Vidéo - Retour sur l'exceptionnelle saison des baleines 2022 à La Réunion

La saison 2022 d’observation des baleines a été exceptionnelle. Encore plus prolifique que la déjà très belle année 2018 avec ses 338 baleines observées. L’association Globice, grâce à une présence en mer soutenue et la contribution des citoyens au programme d’identification Kodal, a récolté pas moins de 11.000 photos de spécimens l'an dernier. Un gros travail d’identification a finalement permis de recenser au minimum 417 baleines à bosse transitant dans les eaux chaudes de La Réunion. Une saison magnifique mise en images par Serge Marizy, Lionel Ghighi, James Caratini et Yves Guenot (Zone Australe), en collaboration avec Globice, Duocéan, l'Île de La Réunion Tourisme (IRT), la Réserve naturelle marine, la DEAL et la DMSOI. Découvrez le film "Île de La Réunion: la Saison des Baleines 2022".