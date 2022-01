Vidéo - Respect du couvre-feu : Les verbalisations tombent

Trois jours après le retour du couvre-feu, la dissuasion opérée dès ce week end n’a pas atteint tout le monde. A peine une heure après le début de l’opération menée à Sait-Benoît ce lundi soir, une dizaine d’automobilistes étaient bien en mal de justifier leur déplacement. Sans attestation dérogatoire, leur verbalisation a été décidée sans discussion, soit une contravention de 4ème classe punie par une amende de 135 euros.



Le capitaine Bruno Perchicot, commandant en second de la compagnie de Saint-Benoît, rappelle que les messages de prévention qui ont jalonné ces deux dernières années Covid ne laissent plus de place à la prévention.



Les chiffres des hospitalisations grimpant en flèche et le goulot d’étranglement que représente surtout le nombre de lits armés pour de la réanimation, ne sont pas bons. Ces deux dernières semaines, 16 personnes sont décédées après avoir contracté le virus.



Ils sont une quinzaine de militaires à sillonner les routes de l’Est cette nuit de lundi à mardi pour faire respecter l’arrêté préfectoral du couvre-feu, avec la promesse de maintenir les contrôles jusqu'au 23 janvier.





Sur des images de Régis Labrousse