A la Une . Vidéo - Reshad de Gerus, premier Réunionnais à participer aux 24 heures du Mans

C'est une grande première pour un pilote réunionnais. Reshad de Gérus fait partie des heureux engagés retenus pour les prochaines 24h du Mans qui auront lieu les 11 et 12 juin prochains. Une belle récompense pour le jeune homme de 18 ans qui participera à l'épreuve sarthoise au sein du Team Duqueine, rejoint récemment dans le cadre des European Le Mans Series. Par NP - Publié le Mardi 15 Mars 2022 à 11:33

Le Réunionnais Reshad de Gérus participera aux European Le Mans Series

Après avoir fait ses gammes en karting puis en Formule 3 et en Euroformula Open, place maintenant aux courses d'endurance pour Reshad de Gérus, tout heureux de faire partie des privilégiés retenus pour la course d'endurance la plus prestigieuse du monde. Dans une vidéo postée sur sa page Facebook, le Réunionnais, qui ne cache pas son émotion, remercie ses soutiens, ses partenaires et ses sponsors qui l'aident à vivre ce rêve éveillé. Après avoir fait ses gammes en karting puis en Formule 3 et en Euroformula Open, place maintenant aux courses d'endurance pour Reshad de Gérus, tout heureux de faire partie des privilégiés retenus pour la course d'endurance la plus prestigieuse du monde. Dans une vidéo postée sur sa page Facebook, le Réunionnais, qui ne cache pas son émotion, remercie ses soutiens, ses partenaires et ses sponsors qui l'aident à vivre ce rêve éveillé.