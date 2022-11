A la Une . Vidéo - Rencontre entre un labrador et un requin-baleine

Une passionnée de plongée sous-marine, Jade Pursell, a décidé d’emmener son labrador pour une balade en mer sur les côtes australiennes. Elle s’est rendue dans l’une des sept merveilles naturelles du monde : le récif Ningaloo. Cette barrière de corail abrite de nombreuses espèces, dont le requin-baleine. Par C.L. - Publié le Dimanche 27 Novembre 2022 à 07:48

Le labrador se prénomme Sailor (Marin, en anglais), il se trouve sur un bateau pneumatique, au milieu de l’immense écueil quand un requin-baleine approche. Sa maîtresse lui demande de rester immobile et le chien ne bouge pas.



Mais soudain les deux animaux se sont rapprochés pour coller leurs museaux pendant un court instant.



Jade Pursell a pu étudier le requin-baleine lors d’un précédent voyage et savait pertinemment que l’énorme poisson était inoffensif. Elle n’avait aucune crainte pour la sécurité de son labrador mais ne voulait pas que celui-ci blesse la baleine car il s'agit d'une espèce qui est en voie de disparition.