A la Une . Vidéo - Rémy Lagourgue sort de sa manche les quatorze élus démissionnaires

La preuve par l'image. Après quatre jours d'une bataille menée à travers les médias de part et d'autre, Rémy Lagourgue abat les quatorze cartes qui lui permettent de croire à un lendemain de nouvelle élection. Les élus démissionnaires - mais considérés pour certains comme de faux démissionnaires par le maire de Sainte-Marie - se sont affichés à ses côtés. L'arbitre préfectoral est attendu pour siffler la fin de la partie. Par L.Grondin - A.Robert - Publié le Mardi 25 Avril 2023 à 21:40





Depuis vendredi et le dépôt, autant en mairie qu'en préfecture des courriers des élus en partance, la majorité de Richard Nirlo a vite brandi la thèse d'



Qui dit vrai ?



Face aux accusations d'avoir forcé la main de certains élus, le camp Lagourgue a organisé la riposte ce mardi, à Beauséjour, au lendemain de la divulgation d'un document audio prouvant qu'en coulisses, son père de sénateur mobilise les troupes pour faire capoter ce qu'il reste du conseil, "tant que le fer est chaud". Exclusif : Le complot de Jean-Louis Lagourgue contre Richard Nirlo Selon Rémy Lagourgue, vice-président du conseil départemental et lui-même démissionnaire de Sainte-Marie en 2021, "il n’y a pas de fausse démission". Autour de lui, douze élus plus deux excusés pour cause professionnelle. Le compte est donc bon : quatorze. Assez, sur le papier, pour faire tomber le conseil constitué de 39 sièges.



"Unis" et "sereins", Rémy Lagourgue et ses coéquipiers voient déjà au-delà de la décision préfectorale. Une fois cette formalité franchie, il pourra "rapidement mettre au coeur du sujet la question du projet politique que nous voulons porter demain, tous ensemble, en adéquation avec l'engagement qui avait été pris en 2020", sans dire s'il en serait le capitaine.



Fabrice Marouvin, ex-directeur de cabinet de Jean-Louis Lagourgue alors maire de Sainte-Marie, ajoute des éléments de compréhension sur la partie "logistique" concrétisée par le dépôt des courriers de démission de quatorze élus ce vendredi 21 avril :



