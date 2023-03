A la Une . Vidéo - Réforme des retraites : L'intersyndicale à l'action devant le Carrefour de Ste-Clotilde

Après les défilés et le blocage des routes, l’intersyndicale a décidé de mener une action de tractage à proximité des centres commerciaux de l’île ce samedi. Preuve en est ce samedi au Carrefour de Sainte-Clotilde, où des tracts sont distribués aux clients à la sortie de l'enseigne. Par NP - Publié le Samedi 11 Mars 2023 à 08:23

Les anti-réforme des retraites se tournent vers les grandes surfaces ce samedi

Pour rappel, Le rendez-vous est donné à partir de 8h30 sur les points suivants :



Dans le Nord :

- Au Port au niveau du rond point Sacré Coeur

- A Saint-Denis au niveau du rond point de Carrefour Sainte-Clotilde



Dans l’Est :

- A Sainte-Suzanne au niveau du rond point de Carrefour

- A Saint-Benoît un rassemblement est envisagé à hauteur de Run Market



Dans le Sud :

- A Saint-Pierre au niveau du rond point de la Zac Canabady

- A Saint-Pierre à hauteur du Leclerc Les Casernes

- A Saint-Joseph au rond point au niveau du Leclerc Les Terrasses

