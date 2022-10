A la Une . Vidéo - Raynaud se qualifie pour la finale de The Voice Kids

Sa prestation est une nouvelle fois saluée par le public et ses coach. Le petit Raynaud file en finale et c'est une évidence tellement sa voix haut perchée touche le public. Par LG - Publié le Dimanche 2 Octobre 2022 à 06:42

Raynaud Sadon se hisse en finale de The Voice Kids ! Une évidence pour les coach et le public de TF1 lorsque l’on découvre sa prestation, époustouflante comme à chaque fois.



Après avoir choisi d’interpréter une chanson de Demis Roussos pour les qualifications à l’aveugle puis Johnny Hallyday pour les Battles, voici que le petit Réunionnais s’est frotté à une autre étoile de la chanson française et à une autre star d’origine grecque.



C’est sur « Chiquitita » de Nana Mouskouri qu’il a une nouvelle fois emballé l’auditoire constitué de millions de téléspectateurs.



Voici l’extrait de la prestation de Raynaud dans sa demi-finale de The Voice Kids diffusée hier soir sur TF1.