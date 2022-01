Politique Vidéo - Ratenon au gouvernement: "C'est vous qui créez le chaos sanitaire !"

Le premier accuse le gouvernement d'avoir créé les conditions du chaos sanitaire. Publié le Mercredi 12 Janvier 2022

C'est en usant d'une anaphore durant sa prise de parole que le député Jean-Hugues Ratenon s'est exprimé devant la représentation nationale hier.



Le député de La Réunion est revenu ce mardi, lors de la séance des Questions au gouvernement, sur la situation hospitalière tendue dans notre département. Une situation dont les choix gouvernementaux ne seraient pas étrangers selon le député Insoumis. "C'est vous qui créez le chaos sanitaire", a-t-il affirmé en prenant l'exemple, notamment, d'absence de test Covid exigé à l'arrivée dans les DOM pour "les touristes".



Adrien Taquet, secrétaire d'État en charge de l'enfance et des familles auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, a répliqué. "Evitons de céder aux facilités rhétoriques, à l'outrance voire à la simplification. La situation actuelle dans notre pays et notamment dans les Outre-mer justifie que nous soyons mesurés".