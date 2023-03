A la Une . Vidéo - Rallye : Réhane Gany s'encastre sous un pont

Le Réunionnais Réhane Gany a été victime d'un violent accident sur le Rallye du Touquet en métropole. Sa Peugeot 208 Rally 4 a glissé en sortie d'un virage et a chuté dans une ravine pour venir percuter la pile d'un pont. Le pilote et son copilote n'ont pas été blessés. Par La rédaction - Publié le Dimanche 19 Mars 2023 à 09:11



Réhane Gany était engagé ce week-end sur le Rallye du Touquet 2023, épreuve du championnat de France FFSA. Le jeune prodige réunionnais se trouvait en deuxième position de sa catégorie au terme de la cinquième spéciale, à mi-chemin de la course.



Mais la sixième spéciale a été fatale pour l'équipage de la Peugeot 208 Rally 4. Réhane Gany a été piégé par une route glissante et a chuté dans un fossé à la sortir d'un léger virage. Sa voiture s'est encastrée sous un pont.



Le pilote et son copilote ne sont pas blessés. Le Réunionnais s'est exprimé suite à l'accident.