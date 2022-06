A la Une . Vidéo - Qui est Yaël Braun-Pivet, éphémère ministre des Outre-mer et désormais 4ème personnage de l’Etat

La députée des Yvelines et éphémère ministre des Outre-mer succède à Richard Ferrand à la présidence de l'Assemblée nationale. Une première pour une femme. Par Ludovic Grondin - Publié le Mardi 28 Juin 2022 à 21:04





Yaël Braun-Pivet a 51 ans. Son parcours politique est pou le moins fulgurant. Elle est élue députée des Yvelines pour la première fois en 2017. Dans la foulée, elle est désignée par la majorité présidentielle pour présider, déjà, la commission des Lois à l’Assemblée. Ce choix rompt d’ailleurs avec la tradition de nommer à ce poste stratégique un ou une élu(e) expérimenté.



C’est donc la Nancéene qui est choisie contre toute attente. Un peu comme sa nomination rue Oudinot le 20 mai dernier. Une fonction ministérielle qui s’avèrera très brève puisque la ministre des Outre-mer rêve d’un autre poste : celui de la présidence de l’Assemblée nationale dont le chemin s’ouvre de façon providentielle par la défaite du Macroniste Richard Ferrand dans sa circonscription. Yaël Braun-Pivet aura été la plus éphémère ministre des Outremer... depuis 1958

Yaël Braun-Pivet s’y voit déjà, comme nous vous l’annonçions la semaine dernière, 48 heures avant qu’elle n’officialise sa candidature à la primaire au sein de la majorité présidentielle aux côtés de ténors tels qu'Eric Woerth par exemple. Lundi 20 juin : Yaël Braun-Pivet ne sera probablement plus ministre des Outre-mer

Mercredi dernier, Yaël Braun-Pivet sort vainqueur de ce 1er tour face à Roland Lescure, ce qui s’avère être l’obstacle le plus difficile à franchir puisqu’une fois sortie de la mêlée, la transformation de l’essai s'annonçait comme une formalité en ce mardi 28 juin marquant le début d'une nouvelle législature, avec un vote assuré des députés issus du parti présidentiel.



La socialiste puis devenue "En marche" en 2017 a donc été élue ce jour avec 242 voix (sur 577 députés) au second tour. Lors du premier tour, aucun candidat n'avait recueilli la majorité absolue (soit 277 voix).



