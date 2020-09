A la Une ... Vidéo - Quand Manu Payet met en ler les atouts de La Réunion

"When in - l'île de La Réunion". L'Île de La Réunion Tourisme (IRT) dévoile, ce mardi, en partenariat avec le media digital Konbini, une interview de Manu Payet. L'humoriste, acteur et réalisateur originaire de La Réunion met en avant les atouts de La Réunion à travers une interview drôle et décalée. Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 22 Septembre 2020 à 17:44 | Lu 310 fois





La vidéo "When in - l'île de La Réunion - avec Manu Payet" met en scène l'humoriste, acteur, réalisateur, scénariste et animateur de radio et de télévision originaire de La Réunion. Durant près de deux minutes, Manu Payet embarque le spectateur à la découverte de l’Île Intense au travers d’une vidéo rythmée, sur un ton frais et décalé. Face caméra, il se confie sur des anecdotes et des souvenirs de La Réunion.



En parallèle, l'IRT déploie également son filtre sur Instagram testé et approuvé par... Manu Payet! Les internautes pourront le télécharger, se prendre en photo et en vidéo dans les sites touristiques emblématiques de La Réunion, depuis chez eux. Le filtre est disponible sur la page Instagram de l'IRT, @ReunionTourisme.



La vidéo à retrouver ici Objectif : renforcer la visibilité de la destination et de susciter l’envie de voyage vers La Réunion. Ce mardi 22 septembre 2020, l'IRT donne rendez-vous aux voyageurs avec une interview de Manu Payet réalisée en partenariat avec Konbini, le média digital pop culture.La vidéo "When in - l'île de La Réunion - avec Manu Payet" met en scène l'humoriste, acteur, réalisateur, scénariste et animateur de radio et de télévision originaire de La Réunion. Durant près de deux minutes, Manu Payet embarque le spectateur à la découverte de l’Île Intense au travers d’une vidéo rythmée, sur un ton frais et décalé. Face caméra, il se confie sur des anecdotes et des souvenirs de La Réunion.En parallèle, l'IRT déploie également son filtre sur Instagram testé et approuvé par... Manu Payet! Les internautes pourront le télécharger, se prendre en photo et en vidéo dans les sites touristiques emblématiques de La Réunion, depuis chez eux. Le filtre est disponible sur la page Instagram de l'IRT, @ReunionTourisme.