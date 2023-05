A la Une . Vidéo - Prix des billets d'avion : Philippe Naillet demande des mesures concrètes à Elisabeth Borne

Le député Philippe Naillet a interpellé la Première ministre sur la hausse des prix des billets d'avion entre l'Hexagone et les Outre-mer. Lors de son intervention à l'Assemblée nationale, il a souligné les chiffres alarmants de cette augmentation, qui met en péril la contribution des Réunionnais au développement de l'île et restreint leur mobilité. Il a exhorté le gouvernement à prendre des mesures concrètes.

Par GD - Publié le Mercredi 17 Mai 2023 à 06:18

Lors de la séance des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale du mardi 16 mai, le député Philippe Naillet a pris la parole pour s'adresser directement à la Première ministre, Élisabeth Borne, au sujet de la préoccupante hausse des prix des billets d'avion entre l'Hexagone et les Outre-mer.



Le député a souligné les chiffres alarmants, affirmant que les tarifs avaient augmenté en moyenne de 39,9 % sur un an, atteignant même 36,2 % dans certains cas. Selon les compagnies aériennes elles-mêmes lors de leur récente audition par la commission d'enquête sur le coût de la vie dans les Outre-mer, ces augmentations devraient se maintenir dans les années à venir malgré les avancées technologiques.



Cette hausse significative des coûts du transport aérien impacte lourdement les Réunionnais, entravant leur contribution potentielle au développement de l'île et limitant leur mobilité pour des raisons familiales, médicales ou professionnelles. Philippe Naillet a averti que cette situation risquait de creuser l'écart entre La Réunion et l'Hexagone, menaçant ainsi la cohésion territoriale et économique.



Le député a cité le rapport d'information du Sénat de mars dernier sur la continuité territoriale en Outre-mer, qui met en évidence le manque de prise en compte des spécificités de chaque territoire ultramarin ainsi que le manque d'ambition et de moyens. Il a évoqué des solutions potentielles telles que la fin de la saisonnalité des prix des billets d'avion et l'instauration d'un tarif plafond pour les résidents, inspiré du modèle corse réputé ambitieux.



Philippe Naillet a également mentionné la réforme de LADOM (L'Agence de l'Outre-mer pour la Mobilité) et du CIOM (Contrat d'Insertion dans l'Outre-mer), qui devraient améliorer l'accessibilité des jeunes à l'enseignement supérieur, soutenir les ménages modestes et renforcer les ambitions et les moyens de la continuité territoriale.



En conclusion de son discours, le député a pressé la Première ministre de prendre des mesures concrètes pour garantir l'accessibilité financière des voyages aériens vers et depuis La Réunion, afin de préserver la continuité territoriale si essentielle pour l'île.