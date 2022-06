A la Une . Vidéo - Premier séminaire canin de La Réunion

La Police nationale de La Réunion et la Marine nationale ont organisé conjointement, du 14 juin au 18 juin, le premier séminaire canin territorial sur la base navale du Port. Objectifs : mutualiser les moyens et les techniques d’intervention et mettre en avant la coopération inter-services. Des ateliers de travail et des conférences étaient organisées pour l'occasion. De quoi permettre aux participants d'échanger et de partager des expériences et des expertises communes. Le but, à terme, est de mettre en œuvre la coproduction de sécurité entre les services de la Police nationale, de la Marine nationale, de la Gendarmerie nationale et de la Police municipale. Par Regis Labrousse - Publié le Samedi 18 Juin 2022 à 10:30









Regis Labrousse