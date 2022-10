A la Une . Vidéo - Pour ses 40 ans, l'Université de La Réunion prévoit la création d'un futur campus Est à St-André

C'est un jour qualifié d'"historique" par les différents partenaires présents ce mardi. L'Université de La Réunion, qui fête cette année ses 40 ans, a signé ce mardi avec la Région Réunion et la Ville de Saint-André une convention pour la création sur 10 hectares d'un campus universitaire à proximité du site du Colosse. Un projet estimé entre 30 et 40 millions d'euros et qui s'inscrit dans la logique du développement du bassin Est et de son rééquilibrage pour les différentes parties concernées. Par SI - Publié le Mercredi 5 Octobre 2022 à 12:41

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de développement de Pôle Éducatif Est qui vise à créer un écosystème éducatif global en faveur du rééquilibrage de la microrégion Est et conformément au projet stratégique de l’Université de La Réunion pour le territoire, les trois institutions se mobilisent pour l’implantation d’un "Campus Est" qui sera situé au niveau de la zone du Colosse à Saint-André.



Ce nouveau campus de proximité participera au rééquilibrage territorial dans cette microrégion qui accuse actuellement de multiples retards structurels. Ce projet d’envergure s’inscrit dans la logique du développement du bassin Est et le contrat d’établissement signé entre l’Université de La Réunion et le Ministère de l’Enseignement Supérieur (2021-2025) vient confirmer la volonté de créer cette infrastructure structurante pour le territoire.



S'il reste encore énormément d'études à finaliser, Frédéric Miranville s'attend à ce que l'engagement pris ce mardi devienne vite "du concret" avec le déploiement d'une première promotion à la rentrée universitaire 2026.





Plaçant l'éducation comme "la mère des priorités du projet de la mandature régionale", la ville de Saint-André et la Région Réunion voient ce projet de Pôle Éducatif Est, décliné via l’implantation du futur Campus Est, mais aussi la création du futur lycée des métiers du tourisme en complément du Centhor, comme la traduction parfaite d'une "ambition politique forte et partagée", explique Huguette Bello. "Nous avons le souci du rééquilibrage de notre territoire (...) Cela va booster non seulement ce que l'on peut appeler les savoirs mais également toute l'économie autour qui va en profiter", explique la locataire de la Pyramide inversée.



La création ce campus Est sur le site du Colosse est une excellente nouvelle pour le maire Joé Bédier qui voit ce projet rentrer dans le cadre de l’ensemble des projets économiques et d’infrastructures menés par la collectivité municipale. "Nous avons des personnes qui ont de hautes responsabilité qui comprennent et qui tirent dans le même sens. La Réunion a besoin de ça. Aujourd'hui la ville de Saint-André et la micro-région Est dans son ensemble bénéficient de cette cohésion", salue l'édile saint-andréen :