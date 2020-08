A la Une . Vidéo - Pour le ministre Lecornu, la préservation de la biodiversité est bonne pour le tourisme réunionnais

Le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu et la secrétaire d'Etat Bérangère Abba ont poursuivi cette journée dédiée à la protection de la biodiversité en découvrant la reconstitution d'une plage de ponte. Par Aurélie Hoarau - Publié le Mercredi 19 Août 2020 à 22:52 | Lu 209 fois

Après la visite d'un chantier de lutte contre les espèces exotiques envahissantes aux Makes, le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, et la secrétaire d’Etat chargée de la biodiversité, Bérangère Abba, ont pris la direction de l'Etang-Salé pour découvrir la reconstitution d’une plage de ponte pour les tortues marines. Un chantier lancé en 2014 par l'ONF pour permettre aux tortues d'identifier la plage comme étant un lieu de ponte.



"Nous transformons progressivement les filaos en espèces endémiques de bord de mer depuis 2014. Actuellement, on a 1,5 hectare replanté", explique Pascal Arnould, responsable d'unité territoriale Sud Ouest. "Le profil de la plage s'améliore et va permettre aux tortues de revenir pondre".



"Est-ce qu’on a pu exploiter une carrière de manière propre ? Sans langue de bois, jamais complètement"



Des efforts de préservation de la biodiversité que le ministre met aussitôt en parallèle avec leur impact positif sur le tourisme. "On a beaucoup parlé hier de relance, un plan de relance va passer par le tourisme, et on le sait, l’un des intérêts majeurs de cette île c’est son patrimoine naturel", exprime en effet Sébastien Lecornu, soulignant la demande croissante d'"un tourisme vert".



Pour le jeune ministre, les efforts de préservation passent d'ailleurs "soit par des mesures spécifiques, soit par des mesures de compensation". Sur ce dernier point, il explique, faisant référence à la NRL : "Quand on commence à toucher à l’île dans un point, il y a un principe de compensation, c'est-à-dire que si on a peut-être un peu abimé dans un coin, on s’engage dans la même proportionnalité - voire même un peu plus - à restaurer l'environnement". Et de répondre, questionné sur l'impact des carrières : "Est-ce qu’on a pu exploiter une carrière de manière propre ? Sans langue de bois, jamais complètement, sans langue de bois, bien mieux en France qu’ailleurs, et bien mieux aujourd'hui qu'il y a 25, 30 ans ou 60 ans" réagit le ministre.





Sur des images de Prisca Bigot