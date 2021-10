A la Une . Vidéo - Polémique suite aux propos d’un élu FI sur la police

Un élu de la ville de Cachan a provoqué une polémique en affirmant que les forces de l’ordre se servaient de leurs armes pour tuer la population. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 14 Octobre 2021 à 15:05

"Je croyais que le but de la police était de protéger la population, ce n'était pas nécessairement de posséder des armes pour la tuer", a lancé Dominique Lanoë lors d’un conseil municipal de la ville de Cachan dans le Val-de-Marne. Ces propos du conseiller municipal de la France Insoumise ont été prononcés le 30 septembre et suscitent actuellement la polémique.

🚨 Donc « Le but de la Police c’est de tuer la population » ?



En plein conseil municipal à Cachan, la majorité PS-EELV-LFI-PCF dérape gravement avec le silence complice de la Maire.



Le Gouvernement doit réagir rapidement ! cc @GDarmanin @MarleneSchiappa



Soutien @STrouillas. pic.twitter.com/v9SEgsytPX

— Vincent JEANBRUN (@VincentJEANBRUN) October 11, 2021



Sur son compte Twitter, le Syndicat des Commissaires de la Police Nationale a dénoncé des "propos consternants, calomnieux et diffamatoires sur la Police Nationale de la part d’élus indignes de leurs mandats".



"Quand aveuglé par l’idéologie un élu sous-entend que les policiers armés 'tueraient la population'. Certains visiblement n’écoutent pas les débats du procès des attentats du #Bataclan…une fois encore ce jour-là des #policiers ont sauvé des vies au péril de la leur", a publié de son côté le Syndicat des Cadres de la Sécurité Intérieure. Alliance Police a publié un montage reprenant la vidéo de l’élu précédé du message : "Haine anti-flic, mode d’emploi".



Une polémique stérile pour la mairie



Peu après la diffusion de cette vidéo, la ville de Cachan a réagi par voie de communiqué en dénonçant un "montage vidéo altérant volontairement la réalité des propos et des faits" et accusé l’opposition d’avoir "fait le choix de théâtraliser sa sortie de salle, amorçant volontairement une polémique (...) stérile".



La maire de la ville, Hélène de Comarmond, a rappelé "l’attachement de la majorité municipale à l'action et au travail des policiers" et "n'exclut pas d'intenter une action en justice à l'encontre de l'auteur du montage vidéo (et) de toute personne qui la reprendrait".



Des réactions politiques



Philippe Poutou a été le premier à réagir à cette vidéo. "Ça me paraît raisonnable de dire ça. Il aurait même pu le dire plus méchamment. La police tue. Bien évidemment la police tue!", a déclaré le candidat du NPA pour la prochaine présidentielle. Ce dernier a ensuite énuméré des cas d’intervention policière qui ont coûté la vie à des civils.

« Une quinzaine de jeunes tués annuellement par la police ». Nous espérons que @GDarmanin engagera des poursuites pénales contre @PhilippePoutou pour diffamation. #police https://t.co/nyYKwWL77Z — Commissaires de la Police Nationale SCPN (@ScpnCommissaire) October 13, 2021

Des propos également dénoncés par les syndicats de Police qui se sont tournés vers Gérald Darmanin. Le ministre de l’Intérieur a écrit à la maire de Cachan pour lui demander des comptes. Il y écrit que ce sont des "propos inacceptables" dont la "teneur est sans ambiguïté".



"Vous imaginez l'émoi qu'ils ont pu provoquer au sein de nos forces de l'ordre et au-delà. Je souhaite donc que vous puissiez me préciser dans quel contexte de telles déclarations ont pu être prononcées", écrit Gérald Darmanin, appelant à "faire preuve d'intransigeance face à toutes les attaques", poursuit le ministre de l’Intérieur.



Du côté de la France Insoumise, c’est la nouvelle présidente du groupe LFI qui a pris la parole. La parlementaire estime "qu'il faut arrêter avec les polémiques qui sont lancées par l'extrême droite et certains des syndicats policiers", car elles "enflamment le débat alors que nous devrions avoir un vrai débat sur la question de la police républicaine". Elle conclut en affirmant que "cette polémique est une insulte à l’intelligence des citoyens".



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur