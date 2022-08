A la Une . Vidéo - Pluies diluviennes au Pakistan : Près d'un millier de morts et des millions de personnes affectées

Les pluies diluviennes qui frappent le Pakistan ont des conséquences dramatiques. Près de mille personnes ont perdu la vie. Par N.P - Publié le Samedi 27 Août 2022 à 17:33

Touché par une mousson d'une intensité exceptionnelle, le Pakistan est en proie à des inondations catastrophiques. Près d'un millier de personnes ont été tuées, des centaines de villages ont été engloutis et des dizaines de milliers d'habitations ont été détruites. Selon le gouvernement, pas moins de 30 millions de personnes sont affectées par les inondations.



Dans certaines provinces, il est tombé en ce mois d'août jusqu’à 780% de pluie en plus que la moyenne enregistrée l'an dernier, rapporte RFI. Les habitants des provinces du Baloutchistan, de Khyber Pakhtunkhwa et du Sind, où les zones les plus touchées sont les parties rurales pauvres, vivent un enfer alors que la pluie continue de tomber, précise le média. En plus des inondations, des cas de choléra ont été signalés.



L'Etat d'urgence a été déclaré pour cet épisode catastrophique qui n'est pas sans rappeler la mousson de 2010. Cette année-là, 2000 personnes avaient été tuées par les pluies diluviennes.



🔴 INFO - #Pakistan : L'État d'urgence a été déclaré au Pakistan, en proie à des pluies de mousson d'une intensité exceptionnelle qui ont provoqué la mort de plus de 900 personnes et touché plus de 30 millions d'habitants, a annoncé vendredi le gouvernement.#PakistanFloods pic.twitter.com/42VClXgKQL

— FranceNews24 (@FranceNews24) August 27, 2022 Pakistan 🇵🇰 flood disaster



National emergency declared. Some officials are comparing monsoonal rains this year to 2010 - the worst flood year on record where nearly 20% of the country became submerged. This is impacting over 30,000,000 people right now.pic.twitter.com/VjZVHVEZpm

— Scott Duncan (@ScottDuncanWX) August 27, 2022 Au Pakistan, des inondations monstres ont provoqué la mort de plus de 900 personnes et touché plus de 33 millions d'habitants.



▶️ #JT13H pic.twitter.com/uaIoqC0cCq

— Info France 2 (@infofrance2) August 27, 2022

Horrifying footage from S. #Pakistan today of entire building washed away by floods. Over 935 people killed, more than 33 million affected, worst natural disaster for country in decades: pic.twitter.com/aO6ZMlQycf

— Joyce Karam (@Joyce_Karam) August 26, 2022