Vidéo - Plan Numérique: 100 millions d'euros sur les trois prochaines années

C'est l'épilogue de deux années de travail entre les différents acteurs du numérique pour la structuration de la filière dans l'île. D'où les sourires qui étaient sur toutes les lèvres ce vendredi à l'occasion de la signature du Pacte numérique entre la Région Réunion et les représentants de la filière. Une signature qui symbolise l'ambition des parties prenantes de faire de La Réunion "un territoire connecté et innovant", indique le vice-président de la collectivité délégué au numérique et à l'innovation, Vincent Payet. Par Samuel Irlepenne - Publié le Vendredi 6 Novembre 2020 à 18:12 | Lu 278 fois

Ce Pacte, qui entre dans le schéma régional de développement économique, d'internationalisation et d'innovation de la collectivité, a pour but de faciliter l'accès de la population "à une connexion internet, l'accès à de nouveaux marchés pour les entreprises ou encore l'accès aux services publics pour l'ensemble de la population", indique Vincent Payet.



Ce Pacte numérique été co-construit avec l'ensemble des signataires que sont la Préfecture, la Région, l'Université de La Réunion, la CCIR, la Chambre de métiers, le MEDEF Réunion, la CPME Réunion, sans oublier les acteurs de la filière numérique comme Digital Réunion, Solidarnum ou encore U2P Réunion.



Doté d'une enveloppe de 100 millions d'euros pour les trois prochaines années, ce Pacte numérique a été élaboré autour de cinq axes. Le premier, "qui est le socle du développement du numérique à La Réunion" a rappelé Vincent Payet, concerne l'aménagement du numérique. "Le but est de renforcer notre connectivité aussi bien en local qu'à l'extérieur. La Réunion va relever un défi: elle sera le premier territoire d'Outre-Mer et la première région ultrapériphérique et une des premières régions françaises en 2021 à être 100% très haut débit", se félicite déjà le "M.Numérique" de la collectivité régionale.



Le deuxième axe de ce Plan concerne l'emploi en faisant "correspondre l'offre à la demande". "L'objectif est de connecter trois choses: l'ambition du territoire aux compétences qu'il possède, aux besoins de notre économie", poursuit Vincent Payet.



Le développement des entreprises fait partie du troisième volet de ce Pacte. Une filière représentée à La Réunion par plus de 500 entreprises et 5000 salariés pour un chiffre d'affaires avoisinant le milliard et demi d'euros. "Le but est de renforcer sa structuration et lui permettre de s'internationaliser. C'est l'essence même de ce troisième volet".



En route vers l'inclusion numérique



Le développement mais aussi la transformation des entreprises et des organisations, qui forme l'avant-dernier axe du Plan numérique. "Nos entreprises et nos administrations se transforment et doivent se transformer (...) S'il était tendance à une époque, il est aujourd'hui devenu essentiel et indispensable", a martelé Vincent Payet,.



Enfin, dernier volet, l'inclusion numérique, "qui sera l'enjeu fort de ces dix prochaines années". "Il faut continuer à accompagner nos concitoyens vers le numérique quelles que soient les générations". "L'engagement de chaque acteur sera indispensable si nous voulons réussir ce défi", ajoute l'élu régional. Des actions que la collectivité a déjà engagées ces dernières années avec la mise en place du Plan ordinateur portable, "qui a permis à plus de 150.000 jeunes d'être sensibilisés à l'outil informatique" ou le Pass numérique, "permettant un accès facilité au numérique aux publics les plus éloignés", termine Vincent Payet.



Didier Robert ne cache pas, lui non plus, sa satisfaction de voir la signature de ce Pacte numérique. Un moment qu'il qualifie de "solennel" dans l'évolution du travail qui est mené par l'ensemble des acteurs "depuis un certain nombre d'années".



Le président de Région retient notamment la "constance" mais aussi la dimension de concertation qui aura prévalu "tout au long de ces dernières années". "Le document que nous avons signé et les engagements qui sont pris sont les fruits d'une vraie participation, d'une vraie collaboration", insiste Didier Robert. De la concertation mais aussi de la "cohérence", n'a-t-il cessé de répéter : "Il faut que les investissements posés soient en cohérence avec ce que peuvent attendre de nous les acteurs industriels, ceux du monde économique mais aussi nos concitoyens. Il faut également de la cohérence avec la place que nous souhaitons donner au numérique aujourd'hui".





