La grande Une Vidéo - "Peut-être un moment de négligence", reconnaît Emmanuel Macron

Le président de la République a été positif au Coronavirus hier. En fin de journée, il s'est exprimé depuis son bureau, isolé et explique la situation. Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 19 Décembre 2020 à 08:35 | Lu 1031 fois





Emmanuel Macron s'est adressé aux Français via les réseaux sociaux. Il explique s'être inscrit sur TousAntiCovid pour que tous les cas contacts soient bien informés de la situation.



Les symptômes de maladie



"Je vais bien, j'ai de la fatigue, des maux de tête, une toux sèche comme des centaines de milliers d'entre vous qui l'ont vécu et qui le vivent", déclare Emmanuel Macron.



Il ajoute : "Je vous rendrais compte chaque jour de l'évolution de la maladie. Il n'y a normalement pas de raison que ça évolue mal, mais je fais l'objet d'une surveillance médicale et je vous en rendrais compte en toute transparence."



"Un moment de négligence"



Le Président a souhaité lancer un appel aux Français : "Continuez à vous protéger ! J'ai été testé positif, cela montre que ça arrive à tout le monde parce que je suis très protégé, je fais très attention, je respecte les gestes barrières, les distances, je mets du masque et du gel hydroalcoolique. C'est peut-être un moment de négligence et surtout un moment de pas de chance. Si je n'avais pas respecté les gestes barrières, je l'aurai attrapé plus vite et je l'aurai surtout transmis à beaucoup plus de monde."



