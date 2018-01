[Vidéo] Perte de contrôle et tête à queue sur la quatre-voies de St-André

Une jeune femme a complètement perdu le contrôle de son véhicule ce matin sur la quatre voie de l'Est.



Elle circulait sur la voie de gauche en direction de St-André quand son véhicule a traversé la chaussée pour finir contre la barrière de sécurité à droite. Fort heureusement, elle n'a percuté aucune voiture et a rapidement était secourue par le conducteur qui la suivait.



Les conditions climatiques continuant de se dégrader, la plus grande prudence est recommandée sur l'ensemble du réseau routier.