Vidéo - Pénurie alimentaire, révoltes, suicides : La tension monte à Shanghaï

Depuis deux semaines, Shanghaï et ses 25 millions d’habitants subissent un confinement strict. En cause, la pire contagion virale que le pays ait connue depuis le début de l’épidémie avec des dizaines de milliers de cas quotidien.



La Chine a adopté le choix de zéro covid sur son territoire à l’inverse de nombreux pays qui ont opté pour une « cohabitation » avec le virus. Si ce choix stratégique avait permis à l’Empire du Milieu d’être épargné pendant deux ans, cela semble se retourner contre lui à présent.



Plusieurs grandes villes se retrouvent confinées depuis mars comme Shenzhen, le berceau technologique au sud, et Shanghaï, la capitale économique du pays. L’économie se retrouve donc à l’arrêt au moment où une hausse du PIB de 4% sur le dernier trimestre de 2021 vient d’être diffusée.



Ce lundi, les autorités ont annoncé les 3 premiers décès depuis le début du confinement à Shanghaï. Il s’agit de 3 personnes âgées souffrant de maladie sous-jacente. Officiellement, le pays ne comptabilise que 4641 décès liés au Covid depuis son apparition.



Néanmoins, si ce chiffre reste bas, les conséquences se font lourdement ressentir au sein de la population. Pris de court par ce confinement, les habitants de Shanghaï commencent à manquer de provisions et la faim alimente la colère.



De nombreuses vidéos circulent où l’on voit des habitants s’en prendre à des officiels vêtus de combinaison de protection.