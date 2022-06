La grande Une Vidéo - Patrice Thien Ah Koon : "La 7e députée était peut-être Nupes en misouk"

Deux jours après les résultats des élections législatives où il s’est incliné de peu face à Nathalie Bassire dans la 3e circonscription, Patrice Thien-Ah-Koon dresse le bilan de sa première campagne électorale. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 22 Juin 2022 à 08:33

On aurait pu le penser amer après sa défaite, mais Patrice Thien Ah Koon semble au contraire satisfait de cette première expérience électorale. Presque étonné d’être sollicité pour livrer sa réaction, il accepte d’analyser sa campagne et les résultats nationaux.



Durant la campagne, le candidat a dû faire face à deux critiques récurrentes : être le fils d’André Thien Ah Koon et être un Macroniste caché. Deux accusations auxquelles il répond sans soucis.



Concernant son hérédité, il assure que cet argument a été utilisé comme arme contre lui uniquement par ses adversaires. "Sur le terrain, ça ne se ressentait pas du tout", assure Patrice Thien Ah Koon qui voit une confirmation de ce ressenti dans les résultats. "À la rigueur, j’aurais été battu 80-20, j’aurais compris. Mais ce n’est pas du tout ce que je retire du résultat des élections."



Concernant le second reproche qui lui était fait, il ironise en affirmant que les voix des macronistes se sont reportées vers sa concurrente et lui ont offert la victoire. Nathalie Bassire qui se rapproche de la Nupes selon lui. "Il y avait 6 députés au départ. Mais il y a la 7e députée qui était peut-être Nupes en missouk", suggère-t-il.



Il exprime ensuite son analyse des résultats nationaux. Patrice Thien Ah Koon craint que la composition actuelle de l’Assemblée nationale ne tourne en combat de coqs et paralyse le pays. "Mais n’est-ce pas ce qu’ont voulu les électeurs en transposant l’ensemble de leurs revendications et de la représentation à l’Assemblée nationale", se questionne le désormais personnage public.





