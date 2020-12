A la Une . Vidéo - Patrice Selly lance son parti politique appelé Banian

Les enseignements des Municipales 2020



Patrice Selly veut utiliser la période de recomposition politique dans laquelle sont plongées La Réunion et la France toute entière. "Une grande partie de la population aspire à un changement et notamment celle qui doit trouver une place sur le marché du travail". C'est pour cela qu'il créé son propre parti politique intitulé "Banian".



Le maire de Saint-Benoît explique avoir mené la campagne des municipales car il avait "la volonté jouer un rôle et être utile avec hommes et femmes réunis autour même projet". Il ajoute : "Nous sommes allés au devant population et nous avons réussi à transformer en force ce que certains pensaient irréalisable. Nous ne sommes pas labellisés par un parti ou état-major".



Il explique avoir fédéré dans son équipe des militants qui étaient rattachés à des partis mais surtout de nombreuses personnes pour qui cette campagne fut une première expérience politique. On y retrouve notamment de nombreux élus de la majorité municipale de Saint-Benoit, comme Patrice Boulevard (trésorier du parti nouvellement créé), Anne Chane Kaye Bone-Tavel ou encore le premier vice-président de la Chambre d'agriculture et ancien président des Jeunes Agriculteurs, également élu dans cette majorité, Bruno Robert.



Une autonomie décisionnelle



"Nous sommes dans un système dépassé, désuet, toujours sous dépendance de l'Hexagone, où La Réunion importe plus qu'elle n'exporte. S'affirmer Réunionnais, aujourd'hui ce n'est plus un combat, mais une victoire. Fier d'être et de ne plus baisser la tête. Nous ne sommes plus dans la guerre Vergès/Debré, il faut connaître son passé mais pas en être prisonnier. Ce mouvement générationnel ne cessera pas", assure Patrice Selly qui souhaite que plus de décisions soient prises à La Réunion, "avec les Réunionnais".



Il évoque notamment les défis auxquels La Réunion fera bientôt face: "Notre île accueillera demain 1 million d'habitants et nous devons nous préparer à cette échéance aussi bien sur logement, le transport et les déplacements pour un développement équilibré du territoire. Il faut se projeter aussi sur la gestion des déchets."



D'autres sujets importants sont évoqués par le parti comme la protection de l'environnement sans que celui-ci ait un impact trop fort sur le porte-monnaie des habitants. L'agriculture est aussi "l'âme de notre île", affirme-t-il : "Nou lé un peuple de pasteurs, c'est une histoire, et cela doit aussi être notre avenir". Le maire de Saint-Benoît propose alors de privilégier circuits courts.



"Face à ces défis, nous devons et je l'insiste, apporter des réponses réunionnaises aux problèmes réunionnais. C'est la clé, notre philosophie, notre message."



Quant aux prochaines échéances électorales, Patrice Selly est clair sur le rôle que jouera "Banian" : "Ce vendredi, je vous propose un parti politique qui ira aux élections et qui sera amené à être un parti de gouvernance !"











