Vidéo - Patrice Selly dresse un bilan de sa première année à la mairie

Patrice Selly, le maire de Saint-Benoît, a accepté de répondre aux questions de Pierrot Dupuy pour dresser un bilan de sa première année de mandat. L’occasion pour l’édile de revenir sur la situation de la commune avant son arrivée et ses ambitions pour demain. Par Zinfos974 - Publié le Vendredi 27 Août 2021 à 11:09

Après une première année dans le fauteuil de maire de Saint-Benoît, Patrice Selly a accepté de répondre aux questions de Pierrot Dupuy. L'avocat de profession a joué cartes sur table et n’a pas hésité à aborder toutes les problématiques que rencontre sa municipalité.



Face à une situation financière "catastrophique" à son arrivée, Patrice Selly explique les décisions difficiles qui ont dû être prises afin d’éviter le pire. C’est à présent vers le meilleur qu’il se tourne. Le maire de Saint-Benoît compte refaire de sa commune la capitale de l’Est et en faire une ville dynamique.



Découvrez comment il compte s’y prendre dans l'interview ci-dessous :