La grande Une Vidéo - Passage à tabac dans un bus, 2 ados arrêtées

Confrontée à une augmentation des cas de violences sur son réseau, la Sodiparc a décidé de réagir. La société va renforcer les contrôles sur les lignes en partenariat avec les forces de l’ordre. La première opération de l’année organisée hier a permis d’interpeller deux membres d’une bande qui sévit dans les bus du chef-lieu depuis plusieurs mois. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 21 Janvier 2021 à 15:58 | Lu 7150 fois

Les images datent du 20 décembre dernier et continuent de choquer sur les réseaux sociaux. Un groupe de jeunes agresse violemment deux personnes dans un bus. "Il ne s’agit pas d’une bagarre, mais bien d’une agression gratuite. Les deux jeunes hommes étaient assis et ne faisaient rien" assure Nicolas Rupert, le directeur du transport à la Sodiparc, qui a incité les deux victimes à déposer plainte. Selon lui, les agresseurs sont une bande qui sévit depuis plusieurs mois dans les bus afin de voler les passagers et parfois provoquer des bagarres.







