A la Une . Vidéo - Pas de prix Puskas pour Dimitri Payet

Un but à la Olive et Tom, un but Playstation, un but venu d'ailleurs !… Les qualificatifs n’ont pas manqué l’an dernier pour définir le superbe but que venait de marquer le joueur de l’Olympique de Marseille Dimitri Payet. Ce dernier avait toutes les chances de remporter ce lundi le prix Puskas. Et pourtant... Par NP - Publié le Mardi 28 Février 2023 à 07:26

Le 7 avril 2022, l’OM affronte à domicile le club grec du PAOK Salonique en League Europa Conférence, la dernière née des coupes d’Europe.



Alors que les 22 acteurs s’apprêtent à rentrer aux vestiaires pour la mi-temps, les Olympiens obtiennent un corner. Dimitri Payet se positionne en face des cages, à environ 25 mètres du but.



Le ballon lui est adressé d’une frappe tendue par son coéquipier Cengiz Ünder. Le Réunionnais est servi à l'entrée de la surface. Sans se poser de question, il décoche une frappe limpide et puissante dans la lucarne d'Alexandros Paschalakis. Un but comme on en voit rarement en match officiel.

@dimpayet17 MONUMENTALE



Une volée complètement folle met le feu au Vélodrome et ça fait 2⃣-0⃣ pour l'@OM_Officiel ! 🔵⚪️

— CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 7, 2022

C’est ce but qui a valu au milieu de terrain de l’Olympique de Marseille d’être sélectionné parmi dix autres talentueux joueurs de classe mondiale comme le Brésilien Richarlison et sa superbe demi-volée en Coupe du Monde, que Kylian Mbappé ou encore l’Italien Mario Balotelli.



"C'est un but particulier parce qu'il est beau et dur à réaliser avec le rebond et la balle qui arrive fort. Je devais tirer le corner mais Ünder était plus près du ballon. Je ne pensais pas qu'il me verrait. C'est un moment unique, ça restera gravé dans mes souvenirs", avait déclaré le Réunionnais qui confirmait qu’il s’agissait du plus beau but de sa carrière.



Ce but venait couronner une saison 2021/22 très aboutie avec 16 buts et 13 passes décisives en 46 matches officiels avec l’OM. Grâce à ses prestations de haut niveau, le milieu de terrain de 35 ans a figuré dans l’équipe-type de la Ligue 1 et de la Ligue Europa Conférence.



Mais hier soir, à l'occasion de la soirée Fifa The Best qui s'est déroulée à la salle Pleyel de Paris, la déception pouvait être immense pour Dimitri Payet, qui n'a pas obtenu le sacre espéré. C'est Marcin Oleksy qui le décroche finalement. Le Polonais, amputé d'une jambe, avait inscrit un superbe retourné acrobatique, exécuté à l'aide de ses béquilles.



OFFICIEL ! Le Polonais Marcin Oleksy remporte le prix Puskas 2022.



🎥 @AmpFutbolPolska pic.twitter.com/VfruqHg5iJ

— Actu Foot (@ActuFoot_) February 27, 2023

Pour rappel, le prix Puskas doit son nom au célèbre attaquant hongrois Ferenc Puskás, connu pour ses réalisations pleines de panache ; il récompense chaque année le but le plus spectaculaire inscrit sur les terrains du monde entier.