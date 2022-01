A la Une . Vidéo - Pas de période de tolérance, les étourdis du couvre-feu sont verbalisés

​La tension sur les lits de réanimation est à ce point vive qu'il n'y a plus de temps à perdre. Les forces de l’ordre appliquent sans plus attendre les verbalisations prévues en cas de non respect du couvre-feu. Par LG - Publié le Samedi 1 Janvier 2022 à 22:44





Dans des rues de Saint-Paul désertes ce samedi, les gendarmes sont quand même tombés sur quelques têtes en l’air.



Les toujours bonnes raisons avancées, comme celle de se restaurer, n’ont pas convaincu. Sans attestation de déplacement dérogatoire, les étourdis ont été verbalisés le long du boulevard du front de mer, à proximité du boulodrome et des airs de jeu si bondés en temps normal.



"Après deux ans de pandémie, un confinement, on est encore tombé sur des personnes qui feignaient d’ignorer l'existence du couvre-feu. Elles ont pris une verbalisation", informe le capitaine Perraudeau, confirmant qu’"il n'y a plus de pédagogie".



Plus loin dans la nuit, les militaires ont effectué une ronde dans la rue commerçante Marius et Ary Leblond. Un gérant spécialisé en restauration était ouvert après 21H. Après vérification, il s’avère que l’ouverture du point de vente, fermé au public avant 21H mais qui avait mis en place un service livraison à domicile, respectait l’arrêté préfectoral en tout point.



Si vous voulez franchir sans difficulté les contrôles de gendarmerie ou de police, seuls des motifs médicaux, professionnels, familiaux et personnels (



A quelques encablures de la fin de cet arrêté du préfet, il sera alors temps de prendre connaissance de la bonne réussite de ces trois semaines de restriction.





