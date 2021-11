Vidéo - Parachutistes disparus : Secours, proches et bénévoles sur tous les fronts

Du haut de l’exploitation familiale, Rodolphe entend les cris d’appel des bénévoles parcourant la forêt de Grand Coude attenante à ses parcelles. Depuis samedi, avec sa famille, il apporte son aide logistique en proposant un hébergement, de stocker du matériel ou encore de quoi recharger des batteries.



L’agriculteur a également parcouru ses terres et les environs à la recherche de Jérémy et Antoine, les deux parachutistes disparus depuis samedi. "Mais la zone à ratisser est immense et escarpée. On a des ravines tous les 10 mètres, une végétation hyper dense, on a aussi de la forêt primaire donc c’est très compliqué", explique Rodolphe.