A la Une . Vidéo - Pacte enseignant: L'intersyndicale réclame son retrait et reste mobilisée

Alors qu'un Comité social d'administration devait se tenir ce mercredi entre les organisations syndicales de l'enseignement et les services du Rectorat, celui-ci a tourné court après le boycott des premiers cités. À travers son action, l'intersyndicale veut dénoncer "le refus de mettre au vote" les textes réglementaires concernés, à savoir la "revalorisation" et le "pacte enseignant" mis en avant par le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye. Ces textes devaient pourtant être étudiés par le ministère. Une nouvelle rencontre est prévue ce vendredi. Par SI - Publié le Mercredi 31 Mai 2023 à 17:16

L'ensemble des organisations conviées à ce CSA (FSU, Unsa Education, FNEC-FP-FO, SGEN-CFDT, CGT éduc'action, Snalc et SUD éducation) sont unanimes sur le sujet : le "Pacte Ndiaye" ne répond en rien aux attentes de leurs collègues. À commencer par celui de la revalorisation. Sur ce point, les organisations syndicales estiment que ce Pacte va entraîner un alourdissement de la charge de travail des personnels "alors que la majorité est déjà en état d’épuisement avancé". "Dans le contexte de négociation des nouveaux plans d'action Egalité professionnelle dans notre ministère, où la demande sociale est forte, le Pacte porte le risque avéré d'aggraver les inégalités femmes/hommes", assure l'intersyndicale.



Les représentants syndicaux assurent par ailleurs que ce Pacte va amener une "dégradation" du fonctionnement des écoles et des établissements scolaires d'enseignement secondaire et mettre à mal les collectifs de travail à travers "une mise en concurrence des personnels".



"Nous contestons le choix du déploiement des réformes à coup de Pacte au risque de traitements inéquitables des élèves dans le service public d’éducation. Cette stratégie est démultipliée pour la voie professionnelle. Il s'agit d'un passage en force de la part du gouvernement, de la même manière que pour la réforme des retraites dont nous demandons toujours le retrait", exigent-ils.

Sur la question de la revalorisation salariale des enseignants, les organisations syndicales plaident pour un basculement de l'enveloppe prévue à cet effet pour le Socle (revalorisation des rémunérations, dite revalorisation "Socle") : "Elles revendiquent de véritables augmentations salariales, en particulier par l’augmentation du point d’indice pour tous les personnels dans ce contexte de forte inflation".



"Nous continuerons d’agir ensemble contre le Pacte et pour une réelle revalorisation sans contrepartie, et ce dès cet après-midi en participant aux rassemblements intersyndicaux contre le Pacte", conclut l'intersyndicale.