Vidéo - PLL font leurs courses et mettent le bordel

Les Saint-Louisiens de PLL ont rendu hommage à un classique de la dancehall dans leur nouvelle chanson "Delbor" via un sample instrumental très connu. Par Baradi Siva - Publié le Mardi 3 Août 2021 à 11:29





Une connexion entre Maurice et La Réunion qui fonctionne comme toujours (on se rappelle de "



La chanson est aussi un hommage au raggaeton jamaïcan qui avait connu un succès retentissant jusqu'à La Réunion, il y a une vingtaine d'années. Tout le monde (ou presque) aura reconnu dans "Delbor" un sample utilisé par Mr. Vegas, un des ténors du style musical à l'époque, pour son tube "Heads High". Pour rappel, il s'agissait déjà d'une reprise du "Filthy Riddim" de Danny Browne et de D.Juvenile.



On vous laisse avec le clip réalisé dans les rayons d'un supermarché du Sud :



