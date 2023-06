A la Une . Vidéo - Où va l’argent de mes impôts ? L’Etat invite chaque citoyen à réfléchir

"​En avoir pour mes impôts". Le gouvernement a lancé, le 25 avril, une consultation nationale auprès des Français pour que chacun puisse tout d'abord prendre connaissance de la répartition qui est faite de l'argent collecté par l'Etat et, dans un second temps, donner son avis sur ce qui vous semble prioritaire. Par SI - LG - Publié le Vendredi 2 Juin 2023 à 10:11





Cette démarche lancée par le gouvernement permet à chaque citoyen de connaître avec transparence ce qui est financé au plan national et local par l’impôt. Il est possible de s’en rendre compte en surfant sur



C’est aussi une grande concertation lancée auprès des Français afin qu'ils débattent sur ce qu’ils estiment être prioritaire en matière d’actions publiques à mener.



"Quelles sont les actions sur lesquelles il faudrait plus dépenser ? Le dérèglement climatique, l’éducation ou autre ?" donne pour exemple le directeur régional des finances publiques.



Une balance extrêmement déséquilibrée



Cette invitation à la réflexion est aussi l’occasion de rappeler quelques paramètres qui donnent sérieusement à réfléchir sur l’effort national dont bénéficie notre territoire.



"L’ensemble des recettes prélevées à La Réunion et sur les Réunionnais est bien inférieure à ce que l’Etat et les organismes sociaux dépensent à La Réunion", rappelle ainsi Joaquin Cester. "Sur un produit intérieur brut de 20 milliards à La Réunion, 12 milliards sont des dépenses de l’Etat, des collectivités et des organismes sociaux, c’est extrêmement important alors que les prélèvements fiscaux s’élèvent à 1,7 milliard."



