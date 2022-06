A la Une . Vidéo - "On a renversé la table", Jean-Luc Mélenchon appelle ses électeurs à "déferler" au second tour

"Le parti présidentiel est défait", a déclaré ce dimanche Jean-Luc Mélenchon au moment de commenter les résultats de ce 1er tour des législatives. Avec 25,6% des suffrages exprimés selon les premières estimations, contre 25,2% pour la majorité présidentielle, la NUPES arrive très légèrement en tête au premier tour. Par LG - Publié le Lundi 13 Juin 2022 à 01:48

Le discours du leader de la France Insoumise est d’ores et déjà tourné vers le second tour.



A peine savourée la bonne position des candidats NUPES, Jean-Luc Mélenchon a appelé ses militants et autres abstentionnistes à "déferler" lors du prochain round dimanche prochain. Grâce aux scores obtenus ce 12 juin, l’union de la gauche sera présente dans plus de 500 circonscriptions au second tour.



"J'appelle notre peuple, au vu de ces résultats et de l'opportunité extraordinaire qu'elle présente pour nos vies personnelles et pour le destin de la patrie commune, à déferler dimanche prochain, pour rejeter définitivement les projets funestes de la majorité de M. Macron", a-t-il lancé en citant notamment la retraite à 65 ans comme projet à stopper.



Tout aussi satisfaite, la députée France Insoumise Clémentine Autain a déclaré sur le plateau de TF1 avoir "le sentiment qu'on a renversé la table. La gauche était censée être morte, nous avons déjoué tous les pronostics et nous arrivons en tête de ce premier tour".



Selon les premières estimations, la gauche unie est arrivée dimanche au premier tour des élections législatives avec environ 25% à 26,2% des suffrages, au coude-à-coude avec le camp du président Macron (25% à 25,8%). La majorité présidentielle n'est pas assurée de conserver la majorité absolue à l'Assemblée nationale.