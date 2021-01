A la Une . Vidéo - Olivier Hoarau entend les "remarques constructives" de la CRC

"Je crois que nous avons fait la preuve que nous étions capables de gérer une commune avec sérieux, responsabilité et souci du bien commun". C'est la lecture faite par Olivier Hoarau, qui a dévoilé ce jeudi les grandes lignes du rapport définitif de la Chambre régionale des comptes portant sur la gestion de la commune du Port entre 2015 et 2019. Par Samuel Irlepenne - Publié le Jeudi 14 Janvier 2021 à 23:13 | Lu 139 fois





En préambule, Olivier Hoarau a tout d'abord salué "la qualité" des échanges entre les magistrats de la Chambre et la municipalité, faisant dire à l'édile portois que "leur analyse et leurs préconisations sur la gestion communale ont été très constructives en de nombreux points".



La CRC recommande une gestion "optimisée"



De bons points pour le maire du Port et candidat aux futures régionales qui entend tout de même les recommandations formulées par la CRC, à commencer par la gestion du patrimoine communal.



La Chambre appelle la municipalité à optimiser ce patrimoine, aussi bien sur les baux et les loyers à recouvrer que sur l'entretien des bâtiments. Un diagnostic opéré "dès 2017" répond Olivier Hoarau, avec la constitution d'un atlas immobilier mais aussi avec la mise en place de procédures internes de meilleure gestion. Par ailleurs, sur la question des occupations sans titre, le maire indique ne pas avoir attendu le rapport de la CRC pour régulariser les associations ou les porteurs de projets économiques, à travers des conventions validées lors des conseils municipaux de novembre et décembre derniers.



La Chambre interpelle également Olivier Hoarau sur la situation de la SEM Gem'Port. La structure, qui avait la gestion de la Halle des manifestations du Port,



Outre une liquidation qu'elle regrette, la Chambre craint dans ses préconisations que la commune soit appelée en comblement du passif. Sur ce point, pas de souci à avoir affirme Olivier Hoarau, qui rappelle qu'un jugement "a déjà établi les responsabilités et écarté cette question du comblement du passif par la collectivité". En parallèle, le maire et ses élus travaillent toujours "à une nouvelle proposition" pour la Halle des manifestations, "un outil qui reste la propriété de la Ville et que nous voulons rapidement valoriser".



Autre point relevé par la Chambre, celui de la gestion des ressources humaines de la commune. Elle tance cette dernière à abroger l'attribution de primes ou d'avantages divers accordés lors des départs des agents à la retraite notamment.



Un sujet qui a récemment fait couler beaucoup d'encre dans de nombreuses collectivités de l'île ou de l'Hexagone. Pour sa défense, Olivier Hoarau, qui rappelle que ces situations sont des héritages "de longs combats sociaux en faveur des agents", insiste sur le fait que la Chambre "ne remet pas en cause" le PAQT (Programme d'amélioration de la qualité de vie au travail) RH, voté sous la mandature de Jean-Yves Langenier.



"Plus de justice sociale en faveur des agents non-titulaires"



Un programme qui prévoyait notamment un plan de titularisation des agents, la valorisation des tickets-restaurants, "avec une volonté d'intégration des nouvelles dispositions réglementaires (RIFSEEP)", explique la municipalité. Dans sa réponse, cette dernière certifie avoir devancé les recommandations de la CRC dès 2016 en mettant en place ce plan de titularisation qui prévoit qu'entre 5 et 30 agents soient titularisés "sur la base de l'ancienneté, des formations suivies, des mobilités effectuées, des diplômes ou valorisations des acquis et de l'expérience obtenue et des prises de responsabilité".



S'il ne compte pas faire obstacle à la loi - "nous entendons suivre les recommandations de mise en conformité avec la loi sur ces sujets", dit-il - Olivier Hoarau assume malgré tout les décisions prises, tout en engageant "le chantier de la réflexion" avec les partenaires sociaux. Il souhaite par ailleurs que les parlementaires réunionnais s'emparent de ce sujet "afin de faire évoluer cette situation pour plus de justice sociale en faveur des agents non-titulaires".



Enfin, la Chambre régionale des comptes alerte la commune du Port sur sa consommation en eau, la ville ayant une consommation en ratio supérieure à d'autres communes de l'île. Rien d'alarmant pour Olivier Hoarau, qui rappelle que sa commune, "érigée sur une plaine aride de galets", possède le plus faible taux de pluviométrie enregistré chaque année sur le territoire. Mieux : pour l'édile portois, cette piqûre de rappel de la CRC lui fait dire que cette dernière va même dans le sens de son projet de valorisation des eaux traitées en sortie de station d'épuration, le projet VETSSE. "La Chambre nous a clairement encouragé en ce sens et a appuyé notre démarche auprès de l'Etat sur cette question", constate Olivier Hoarau.



"Notre budget est favorable"



Avant de conclure, et à quelques jours du conseil municipal, le maire du Port profite de ce point presse pour dresser les grandes lignes du budget 2021 de sa commune. D'un montant de 78,7 millions d'euros, ce budget sera "dans la continuité de la politique menée depuis 2014", tout en tenant compte de l'impact de la crise sanitaire ou encore de la baisse des recettes liées à l'octroi de mer.



"Notre budget est favorable, sain et dynamique", martèle Olivier Hoarau, qui compte poursuivre le désendettement de la commune (passée de 1248 euros à 871 euros par habitant entre 2014 et 2020), maintenir les efforts d'investissements (11,6 millions d'euros mis sur la table cette année), tout en maîtrisant la masse salariale.



Les associations continueront à être accompagnées à hauteur de 5 millions d'euros, et le budget du CCAS sera porté à 8,5 millions d'euros. En programme d'investissements, la commune compte engager dès cette année la réhabilitation des LLTS communaux en vendant notamment ses parts dans des SEM "comme préconisé par la Chambre", la réfection des voiries, de l'éclairage public et de la signalétique pour près de 4 millions d'euros, sans oublier la très attendue rénovation du Parc boisé pour 4 millions d'euros. "Comme cela a pu être le cas pour certaines communes, il n'y a pas dans le rapport de la CRC matière à transmettre au parquet des éléments de notre gestion. 