Vidéo - Olivier Hoarau demande la fermeture de toutes les écoles pour une durée de 15 jours

Le maire du Port vient d'annoncer avoir demandé la fermeture préventive de trois groupes scolaires. Olivier Hoarau a d'ores et déjà décidé de fermer les sites sportifs et d'annuler le festival de l'Océan. Le premier magistrat milite en outre pour la fermeture de tous les établissements scolaires de l’île pour une durée de 15 jours. Voici le communiqué du maire du Port : Par Regis Labrousse - Publié le Jeudi 20 Août 2020 à 17:29 | Lu 242 fois

"Je voudrais faire un point avec vous sur la situation épidémiologique au Port.



Nous gérons depuis hier soir en lien avec l’ARS et depuis ce matin avec la préfecture et l’académie, un cas de COVID-19 positif sur la Rivière des Galets. La cellule de crise a été activée par les services de l’Etat pour une recherche de personnes contact afin de procéder à une série de tests et à des mesures préventives.



Les investigations sont en cours et nous attendons les résultats des procédures de l’ARS.



Dans ce cadre, j’ai demandé en urgence une réunion avec le Préfet, la directrice générale de l’ARS et la rectrice afin d’envisager avec eux les mesures à prendre.



Vous le savez, au Port, plus qu’ailleurs, nous savons être réactif et exigent car notre territoire est le plus exigu de La Réunion ; il compte la plus forte densité de population au km2.



Aussi, j’ai d’ores-et-déjà demandé à l’ARS et à l’académie de La Réunion de procéder à la fermeture de 3 groupes scolaires de manière préventive : l’école Laurent Vergès, l’école Eugène Dayot et l’école Benjamin Hoareau. Elles relèvent toutes du secteur Rivière-des-Galets et RN4.



Il ne s’agit pas pour nous de créer un climat d’inquiétudes mais bien de prévenir tout risques de circulation du virus. Je ne peux que regretter l’attitude d’un élu départemental, conseiller municipal qui vise délibérément à incriminer nos actions sous prétexte qu’elles seraient la cause de propagation du virus. C’est irresponsable et indigne d’un élu.



Plus sérieusement, nous connaissons en ce moment une multiplication du nombre de cas au quotidien que nous n’avions pas connu jusqu’à présent. Il nous appartient à partir de l’expérience des différentes phases de circulation du virus que nous avons connu en hexagone, de prendre les décisions plus judicieuses.



A ce titre, je veux envisager avec les autorités compétentes la question de la fermeture des établissements scolaires de l’île pour une durée de 15j aux vues de l’aggravation de la situation épidémiologique. Il s’agira bien évidemment de le faire en concertation avec mes autres collègues maires parce que chaque territoire s’avère être un cas particulier.



Demain, je demanderai également au Préfet de prendre une décision réglementaire limitant à 20 personnes les regroupements sur l’espace public. Il ne s’agit pas d’interdire aux Réunionnais de continuer à vivre normalement. Mais nous devons être tous conscients que nous connaissons une montée en puissance de la circulation du virus. Nous devons être responsables et solidaires pour ne pas revenir à une situation de confinement totale qui serait une très mauvaise nouvelle. Nos activités doivent se poursuivre car nous avons déjà trop souffert des 2 mois de confinement.



Pour ce qui est du territoire du Port, nous allons prendre un certain nombre de mesures de sorte à limiter les risques de circulation du virus :



- A partir de samedi, un site de dépistage sera mis en place au gymnase de la Rivière des Galets pour faciliter la gestion de la situation épidémiologique en lien avec les services de l’ARS.



- A partir de ce même jour, l’ensemble des sites sportifs et culturels communaux seront fermés. Les compétitions et les entrainements prévus devront être suspendus pour une durée de 15 jours jusqu’au 6 septembre inclus. Cela comprend notamment les stades, les gymnases, la médiathèque.



- Nous allons prendre un arrêté communal afin de rendre obligatoire le port du masque dans tous les services à compter de ce lundi 24 août ainsi qu’une note rappelant à tous les agents l’impérieuse nécessité de respecter les gestes barrières.



- Nous allons avec le TCO inviter la population à respecter davantage les gestes barrières et le port du masque.



- J’ai également pris la décision avec le Président d’annuler le festival de l’Océan.



Et je crois que nous devons faire appel au civisme de chacun pour respecter strictement cette précaution.



Je crois en la capacité des Réunionnais à se serrer les coudes, à faire preuve de solidarité et de responsabilité. Nous avons tous des inquiétudes alors agissons collectivement pour enrayer la propagation du virus."





Sur des images de Marine Abat





