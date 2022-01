A la Une . Vidéo - Octroi de mer : "2022 peut-être une année de vérité"

Profitant de la présentation ce mercredi du Plan de mandature de la Région, le premier vice-président en charge des finances, Patrick Lebreton, en a profité pour dévoiler la méthode qui allait être mise en place par la majorité régionale concernant la gestion budgétaire de la collectivité. "Nous voulons dépenser mieux mais moins", assure le maire de Saint-Joseph qui veut profiter de cette année 2022 pour revoir certains dispositifs comme l'octroi de mer. "Il est important de faire une étape-vérité en toilettant cette recette pour qu'elle ne soit pas une fausse recette dans un certain nombre de domaines", indique-t-il. Par Samuel Irlepenne - Publié le Mercredi 26 Janvier 2022 à 18:29





Outre le "toilettage" de cette taxe, cette année 2022 va aussi correspondre à la mise en route ou au redéploiement d'un certain nombre de moyens stratégiques. À commencer par le schéma régional de développement économique, de l'innovation et de l'internationalisation (SRDEII) ou le Programme européen opérationnel (POE) 2021-2027 qui sera enclenché mi-2022, précise Patrick Lebreton.



La continuité territoriale maintenue



Sur la question de la souveraineté alimentaire de l'île, le maire de Saint-Joseph annonce dans le courant de l'année la tenue des "Assises de l'alimentation". L'occasion pour le M. Finances de la Région de rappeler que dans toutes les régions françaises, l'agriculture est une compétence régionale, contrairement à La Réunion où c'est le Département qui a la mainmise sur cette thématique. Il appelle à la tenue d'une conférence territoriale de l'action publique afin de "clarifier les choses" et voir "ce que nous pourrions faire en cohérence pour pouvoir développer demain". "Après ce sera en accord : nous avons choisi avec le Département de travailler dans une logique d'apaisement", tempère Patrick Lebreton.

Si la question de la continuité territoriale n'a pas été détaillée lors de la présentation de ce Plan de mandature, Patrick Lebreton l'assure, cela sera bien le cas lors du vote du budget de la collectivité attendu en mars prochain. Et il tient déjà à balayer les doutes sur un possible désengagement de la Région à ce sujet : "Nous ne voulons pas abandonner la continuité territoriale (...) Ce sera un temps fort du vote du budget. Les Réunionnais y sont attachés, c'est une bonne mesure sauf qu'il y avait des déviances dans sa conduite et sa gestion", argue-t-il.





