Vidéo - OM : Tudor se rappelle qu’il a mis son héros sur le banc

Pour le dernier match de Ligue 1 avant la trêve liée à la Coupe du monde, l’Olympique de Marseille est allé battre Monaco sur ses terres 3 à 2. Une victoire acquise grâce à un doublé de passes décisives de Dimitri Payet. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 14 Novembre 2022 à 15:47





Pourtant conscient de cette erreur, le coach croate a de nouveau laissé le Réunionnais sur le banc face à Monaco pour le compte de la 15e journée de Ligue 1. Si les Phocéens sont parvenus à ouvrir le score par un magnifique coup franc d’Alexis Sanchez, les Monégasques ont égalisé sur penalty avant la pause.



C’est pourtant à la 62e minute que va se produire un terrible fait de jeu qui va faire basculer la rencontre. Lancé sur une contre-attaque, Amine Harit va gravement se blesser après un choc contre Axel Disasi. Ironie de l’histoire, l’international marocain est privé de Coupe du monde, tandis que son bourreau vient d’être appelé par Didier Deschamps pour remplacer Presnel Kimpembé blessé.



C’est donc Dimitri Payet qui entre en jeu pour remplacer son coéquipier sorti sur civière. Si le capitaine a retrouvé son brassard, il ne peut pourtant empêcher l’ASM de prendre l’avantage dix minutes plus tard. Menés, les Phocéens vont se jeter à l’assaut du but monégasque.



À la 73e minute, Dimitri Payet glisse un ballon dans la surface à Jordan Veretout, qui ne se fait pas prier pour faire fructifier l’offrande. Cette égalisation marseillaise ne va pas faire retomber la pression. Alors que la rencontre arrive à son terme malgré des arrêts de jeu interminables, les Olympiens ont droit à une dernière cartouche avec un coup franc côté gauche. Une position idéale pour le capitaine qui va déposer le ballon sur la tête de Sead Kolašinac qui trompe le portier monégasque.



