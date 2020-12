La grande Une Vidéo - Nuit sous contrôle sur les routes de l'Est: Un automobiliste flashé à 194 km/h

Dans le cadre de la lutte contre l'insécurité routière, le préfet de La Réunion a ordonné ce vendredi des contrôles routiers coordonnés Gendarmerie et Police nationale ciblant stupéfiants, alcool, vitesse et distracteurs. Ils ont été organisés du rond point de Gillot jusque sur la RN2 de Sainte-Marie à Saint-André en passant par Bras Panon et Sainte-Suzanne. Par Regis Labrousse - Publié le Samedi 12 Décembre 2020 à 01:00 | Lu 632 fois

Le bilan de deux heures de contrôle est encore une fois effarant. Ce vendredi soir et jusqu'à 1H du matin, 5 points de contrôle mobilisant 45 personnels des forces de l'ordre ont permis de mettre hors d'état de nuire de nombreux fous du volant.



La palme revient à cet automobiliste flashé à 194 km/h sur la 2X2 voies limitée à 110. Pour la petite histoire, il a été "photographié" par un radar mobile. Les gendarmes interrogeront dès demain le fichier national situé à Rennes grâce à la plaque d'immatriculation relevée et le conducteur qui pensait tracer sa route sans l'ombre d'une contravention devrait recevoir de la visite. En tout, 13 excès de vitesse sont à déplorer.



Pas mieux du côté du bilan des prises d'alcool et de stupéfiants. Parmi les 68 infractions relevées - dont une dizaine de délits - 15 conduites en état d'alcoolémie sont à signaler. Enfin, deux voitures sont immobilisées avec rétention administrative.

L'opération de cette nuit s'est étendue sur un large périmètre allant de Sainte-Marie jusqu’à Saint-Benoît en passant par Bras Panon et Sainte-Suzanne.



Plusieurs mineurs dans les véhicules arrêtés



Le chef d’escadron Rodolphe Vinet, commandant de la compagnie de Saint-Benoît, ajoute que "de nombreuses infractions sont liées à l’état et au fonctionnement du véhicule, avec un défaut de contrôle technique". Il en appelle aussi à la prise de conscience des parents concernés par une réalité constatée une nouvelle fois cette nuit : la présence de plusieurs mineurs circulant sans ceinture de sécurité.



Ce contrôle d'envergure au rond point de Gillot s'est effectué en présence de Véronique Beuve, sous-préfète de Saint-Benoit, cheffe de projet en charge de la sécurité routière ainsi que du commandant Vinet :



L’accidentologie à La Réunion



Depuis plusieurs années, beaucoup a été fait pour diminuer le nombre de personnes tuées et blessées sur nos routes. Cependant, trop d’accidents graves et mortels sont encore recensés. Pour l’année 2019, nous notons une augmentation de 26 % du nombre d’accidents corporels et de 25 % de blessés et cela malgré les contrôles coordonnés renforcés en semaine et tous les week-end, notamment à la sortie des boîtes de nuit de Saint-Gilles-les-Bains et de Saint-Pierre.



2020 : Depuis le début de l’année (au 09/12/2020), 39 personnes ont perdu la vie sur les routes de La Réunion :



• 6 piétons

• 1 cycliste

• 6 cyclomotoristes

• 11 motocyclistes

• 11 véhicules légers

• 4 autres (2 quads, 1 poids lourd et 1 fourgon)

L’année dernière à la même date, 37 personnes avaient été tuées.



2019 : 39 personnes ont perdu la vie sur les routes de La Réunion :



• 15 piétons

• 2 cyclistes

• 6 cyclomotoristes

• 8 motocyclistes

• 8 véhicules légers

Soit 80 % d’usagers vulnérables (31 sur 39).



2018 : 48 personnes sont décédées sur les routes de La Réunion



On estime à 200 le nombre de familles touchées chaque année par un deuil ou par une personne

handicapée à vie. Ces chiffres préoccupants montrent qu’il ne faut pas relâcher les efforts que ce

soit sur le volet de la prévention ou sur le volet de la répression.



Les contrôles et infractions en chiffres



Voici quelques chiffres d’infractions pour 2020 (au 31/10/2020) :



• Distracteur : 4 539

• Excès de vitesse : 4240 (hors contrôles automatisés)

• Conduite sans assurance : 1 447

• Conduite sans permis : 665

• Non port de la ceinture :2 017

• Non respect du feu rouge : 974

• Franchissement de ligne continue : 519

• Non respect du stop : 1 845

• Non port du casque : 1 361

Au 30 octobre 2020, 1 613 permis ont été suspendus (vitesse 108, alcool 999 et stupéfiants 506).



L’alcool au volant



Nombre de contrôles d’alcoolémie au 31/10/2020 : 75 197

Nombre d’infractions : 2 298

Taux de conducteurs positifs : 3,06%



En 2019, la part des tués à La Réunion dans les accidents mortels impliquant au moins un

conducteur alcoolisé est de 33 % .



La conduite sous stupéfiants



Nombre de contrôle de stupéfiants au 31/10/2020 : 2 814

Nombre d’infractions : 779

Taux de conducteurs positifs : 27,68%



Le terme "stupéfiant" désigne ainsi toutes les drogues interdites. La prise de stupéfiants est illégale, au volant elle peut être fatale. Quand il est sous l’emprise de cannabis (zamal), le conducteur n’a pas conscience de la diminution de ses capacités au volant ce qui entraine une mauvaise évaluation des distances, une perte de vigilance et de contrôle, une diminution de la concentration. La conduite devient alors plus dangereuse et peut amener le conducteur à commettre des infractions (excès de vitesse, stop ou feu rouge grillé, défaut de ceinture…) et à causer un accident.



Le cocktail cannabis/alcool multiplie par 29 le risque de causer un accident mortel.





