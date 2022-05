La grande Une Vidéo : Nouvelle violente bagarre en sortie de discothèque

Depuis la réouverture des boites de nuit, le 18 mars dernier, les vidéos faisant état des violences aux abords des établissements fleurissent sur la toile. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 9 Mai 2022 à 08:41









Ce lundi, encore des images éloquentes de la violence qui sévit entre des jeunes gens en pleine nuit. Une rumeur faisait la semaine dernière le tour des réseaux sociaux et des applications de messagerie à La Réunion. Des articles qui datent de 2021 et qui annonçaient la fermeture des boîtes de nuit. Mais contrairement à ces fausses informations, les boites de nuit ont bien rouvert avec leur cortège de bagarres à la sortie. Une vidéo impressionnante a fait le tour des réseaux sociaux ce dimanche. On y voit un homme littéralement tabassé dans sa voiture.Ce lundi, encore des images éloquentes de la violence qui sévit entre des jeunes gens en pleine nuit.