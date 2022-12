A la Une . Vidéo - Nouvelle réglementation : les taxiteurs en 4x4 de la Rivière des Galets ne sont plus seuls

​Le temps presse. A quelques jours de l’application d'une nouvelle réglementation que les principaux intéressés vivent comme une injustice, les taxiteurs en 4x4 de la Rivière des Galets ont donné de la voix devant la mairie et ils ne sont plus seuls à crier. Par Ludovic Grondin - Publié le Mercredi 28 Décembre 2022 à 11:46

"La mesure est préfectorale", est venu rappeler devant l’hôtel de ville la mairie de La Possession ce mercredi après la prise de parole des manifestants. Ce cadrage ne va sûrement pas faire taire les taxiteurs dont le job est d'acheminer touristes et locaux entre le parking de la rivière et Deux Bras, leur ouvrant les portes de Cayenne puis de Mafate.



Pas sûr que les sept taxiteurs de la place se souhaitent la bonne année au moment du réveillon. Dès le 1er janvier, leur profession sera soumise à l'application d'une réglementation de sécurité qu’ils rejettent.



La préfecture a décidé d'y mettre son nez en interdisant le transport des passagers dans la benne des 4x4 comme cela s'est toujours fait depuis 40 ans. L’autorité en fait une question de sécurité puisque pas moins de 10 personnes peuvent ainsi embarquer à l’arrière du véhicule.



"Les clients sont prévenus, ça secoue mais c’est ça qui fait aussi le charme de ce type de transport. L'intérêt pour les touristes et les locaux d'être dans la benne c'est justement de profiter de cette vue à 360°. Et puis la benne est équipée de mousse sur les côtés", souligne Julien, guide de montagne depuis deux ans. Il s’est joint aux principaux concernés car la mesure de sécurité va bien au-delà des sept taxiteurs.



Les professions qui se greffent autour de l’affluence que constituent les visiteurs dans le cirque craignent de ne plus entrer dans leur frais si les taxiteurs ne peuvent plus acheminer jusqu’à 10 personnes dans la benne. Ce modèle est à ce jour rentable. La nouvelle réglementation sera d’autant plus impactante pour eux que l’activité de transport se concentre sur "4 à 6 mois dans l’année", nous indique Alain Legros. Le reste du temps, la piste demeure impraticable car balayée par les crues cycloniques ou les fortes pluies.



"A ce jour on fait payer 8 euros un Mafatais pour un aller et 10 euros pour un touriste. En raison de la mesure qui entrera en application en 2023, on sera obligés de faire passer ce tarif à 12 euros pour un habitant de Mafate et 16 euros pour un touriste, ce qui fera 24 et 36 euros un aller-retour", compare Alain Legros, l’un des plus anciens taxiteurs en 4x4.



"Il n’y a jamais eu d’accident"



A ses côtés, Gilles, un métropolitain tombé sous le charme de La Réunion il y a 37 ans, lui apporte son soutien.



"Je suis arrivé à La Réunion en 1985 pour 3 semaines. J’y suis resté !", nous dit le Possessionnais. "Mafate, je m’y rends chaque semaine. Je monte le vendredi et je redescends dans les bas dimanche". Il vit cette augmentation des tarifs comme une injustice alors que dire pour ceux qui doivent le faire encore plus souvent comme les habitants par exemple. Possessionnais également, Patrick Serveaux est également venu apporter son soutien aux taxiteurs en tant que président de l'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie (UMIH).



Les taxiteurs, les Mafatais et les gîteurs du cirque qui ont fait le déplacement sont unanimes : "il n’y a jamais eu d’accident. Si vous regardez bien, il y a plus de risque sur les routes dans les bas. Dans les transports en commun, quand un bus est trop plein, il arrive que des passagers restent debout. Il suffit que le chauffeur donne un gros coup de frein pour faire des dégâts", expliquent-ils.



L’équipe municipale est venue à la rencontre des manifestants peu avant 11 heures en invitant une délégation à venir discuter peu après quand bien même le pouvoir d’éventuellement réexaminer cette mesure se trouve plutôt du côté du représentant de l’Etat et de ses services.