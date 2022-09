A la Une . Vidéo - Nouvelle organisation pour le RN 974 "pour répondre au mieux aux attentes des électeurs"

Profitant des scores historiques réalisés lors de la dernière présidentielle et des législatives aussi bien au niveau national que local, le Rassemblement national compte plus que jamais s’inscrire dans le paysage politique local. À ce titre, le mouvement bleu marine, conduit localement par Joseph Rivière, a dévoilé ce mercredi un nouvel organigramme. Par SI - Publié le Mercredi 7 Septembre 2022 à 19:10





En effet, si les électeurs RN locaux s’étaient mobilisés en masse à l’occasion des deux dernières présidentielles pour Marine Le Pen, ils avaient du mal à accorder leur confiance aux candidats investis pour des élections plus locales comme les municipales ou les départementales. Mais plus depuis les dernières législatives où, pour la première fois, de nombreux candidats badgés bleu marine avaient approché voire dépassé la barre fatidique des 10%.

Le RN aux Législatives 2022 : "Enfin La Réunion a compris" lance Johnny Payet

C’est d’ailleurs avec deux de ces candidates, Gaëlle Lebon et Marie-Luce Brasier Clain, que Joseph Rivière a effectué cette rentrée politique. La première, en plus de sa nomination en tant que déléguée départementale adjointe du mouvement, sera également déléguée dans le secteur Nord. Âgée de 39 ans, et alors qu’elle avait rejoint le RN 974 à l’occasion de ces législatives, elle était arrivée en 3e position en récoltant plus de 13% des voix dans la 1ère circonscription. Une belle performance pour cette dernière comme pour Marie-Luce Brasier Clain, engagée de son côté dans la 5e circonscription lors du dernier scrutin. Devenue une historique du mouvement, la Bénédictine, nommée déléguée départementale du secteur Est, avait recueilli plus de 9% des voix dans cette circonscription où les "gros" candidats ne manquaient pas (Ratenon, Fouassin, L.Virapoullé, Issa).



"Une famille politique représentée à sa juste valeur"



"Le travail commence dès maintenant pour les prochaines municipales", assure de son côté Gaëlle Lebon, qui lance un appel aux Réunionnais "déterminés à retrouver la tranquillité et la prospérité".



"Nous allons nous engager sur tous les sujets vus comme prioritaires par les électeurs réunionnais. Nous serons les relais de nos collègues nationaux, notamment sur la question de l’octroi de mer car aucun député de l’île ne prend ce problème à bras le corps. Nous travaillerons également sur l’éradication de la délinquance et de l’immigration incontrôlée", clame la Dionysienne.



De son côté, Marie-Luce Brasier-Clain voit dans le nouvel organigramme du RN974 "une famille politique représentée à sa juste valeur".



"Auparavant, notre mouvement au niveau local était quasiment en sommeil entre deux élections. Avec la nouvelle organisation mise en place, ce sera désormais tout le temps, en mode actif 365 jours sur 365 jours dans l’année », conclut-elle.