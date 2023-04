A la Une . Vidéo - Nouvel an tamoul : Un temps fort axé autour de l'enseignement et de l'héritage pour la Fédération tamoule

À la veille d'un week-end qui s'annonce riche en animations et festivités à l'occasion du nouvel an tamoul, la Fédération des associations et des groupements religieux hindous et cultuels tamouls de La Réunion faisait un dernier point ce mercredi à son siège. L'occasion pour Jean-Luc Amaravady, président de la structure, de rappeler les enjeux de cette fête, appelant au passage les pratiquants hindous à prendre leur vendredi. Par SI - Publié le Mercredi 12 Avril 2023 à 18:00

"Pour cette année 5124 du calendrier hindou, l'accent sera mis cette année sur la lumière et la grâce", explique le responsable culturel. "Avec le covid et les guerres ces dernières années, nous espérons que cette nouvelle année nous apporte plus de sagesse, il est important aujourd'hui de positiver", confie Jean-Luc Amaravady, qui tient à remercier la quarantaine d'associations et leurs membres adhérents à la Fédération pour le travail réalisé ainsi que de leur engagement.



Qui dit jour de l'an dit festivités, et ces dernières seront réparties à travers l'île avec notamment comme évènements phares la soirée culturelle qui aura lieu ce soir (18h) à la salle Lo Rwa Kaf à Sainte-Suzanne, l'installation d'un village tamoul sur l'esplanade du front de mer de Saint-Benoit (ouverture vendredi à 14h, ainsi que le bal tamoul prévu samedi de 17h à 22h), plusieurs conférences-débats à Saint-Paul. Enfin, passé ces festivités du week-end, la Fédération tamoule de l'île présentera ses vœux mercredi 19 avril à Saint-Pierre.



Des festivités auxquels sont invités les Réunionnais "de toute confession", poursuit Jean-Luc Amaravady, qui appelle dans le même temps les fidèles hindous à prendre leur journée "pour marquer cette nouvelle année", afin dit-il, "de faire de ce 14 avril notre jour férié".



Pour rappel, le député Perceval Gaillard et Alain Mardaye, coordonnateur du Collectif pour l’introduction de l’hindouisme à la circulaire FP901 du 23 septembre 1967 avaient été reçus en février dernier par le Ministère des Outre-mer pour une réunion de travail avec le cabinet du ministre concernant l'introduction à l'hindouisme à ladite circulaire. Si les échanges avaient été "constructifs" aux dires de la délégation réunionnaise, le Ministère des Outre-mer continue à échanger avec le Ministère de la fonction publique qui statuera en dernier ressort.

Au-delà de ces festivités cultuelles et culturelles, la Fédération travaille également sur d'autres dossiers comme dernièrement la suspension de la ligne Réunion-Chennai par Air Austral. La compagnie régionale dit ne pas avoir reçu les autorisations nécessaires de la part des autorités sur toute la saison Iata Eté 2023 qui court du 27 mars au 29 octobre 2023.

"Suite aux réunions avec les différents interlocuteurs impliqués de près ou de loin dans ce dossier, on nous a indiqué que cette suspension était due à un souci de rentabilité", poursuit Jean-Luc Amaravady, pas franchement emballé par cette hypothèse. "En tout cas, jusqu'à présent, il n'y a pas eu beaucoup de communication faite sur cette destination pour que les Réunionnais puissent aller voyager en Inde et vice-versa", tient-il à rappeler, croyant au potentiel de cette ligne.



La Fédération travaille également de concert avec la mairie de Saint-André pour l'ouverture d'ici 2026 d'un institut régional de civilisation et de langues indiennes, mais aussi à la mise en place d'une chaire à l'Université de La Réunion pour l'enseignement de l'hindi et du tamoul.