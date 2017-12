(Vidéo) Nouvel an : A minuit, St-Denis sous les feux d'artifices

Comme tous les ans, la tradition des pétards et des feux d'artifices a été respectée.



Un peu avant minuit, le ciel de Saint-Denis a commencé à s'illuminer et lorsque les douze coups de minuit ont sonné, il s'est littéralement embrasé tandis que les klaxons des voitures sonnaient et que les pétards pétaradaient un peu partout.



Ci-dessous une vidéo d'amateur prise à minuit très précisément. Les images ne sont pas parfaites mais nous avons voulu malgré tout vous faire partager ce moment avec nous.



Toute l'équipe de Zinfos vous souhaite encore une fois une excellente année 2018...