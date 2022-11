A la Une . Vidéo - "Notre école, faisons-la ensemble" : La grande concertation sur l’école ouverte à tous

La Rectrice de La Réunion vient de lancer la grande concertation « Notre école, faisons-la ensemble » dans le cadre du Conseil national de la refondation de l’école désirée par le président de La République. Une démarche qui ne concerne pas uniquement les fonctionnaires de l’Éducation nationale puisqu’elle implique d’autres partenaires pour une dynamique collective. Un désir d’amélioration qui a trouvé un écho bien plus fort à La Réunion que dans le reste du pays. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 15 Novembre 2022 à 15:35

Tout le monde a une idée de ce que devrait être ou faire l’école… et le moment est enfin venu pour la partager. Ce mardi matin, Chantal Manès-Bonnisseau a lancé la grande concertation "Notre école, faisons-la ensemble" depuis le lycée professionnel François de Mahy à Saint-Pierre.



Cette démarche participative s’inscrit dans le cadre des travaux du Conseil national de la refondation voulu par Emmanuel Macron. Elle offre la possibilité à chaque établissement participant de mettre en place des projets innovants et d’actions partagées afin d’améliorer le bien-être, réduire les inégalités et développer l’excellence.



Dans l’Académie de La Réunion, ce sont déjà 168 écoles qui se sont portées volontaires pour participer à cette concertation. Cela représente 25% des établissements scolaires de l’île, là où la moyenne nationale est de 10%. Un chiffre appelé à augmenter puisque les autres écoles peuvent l’intégrer à tout moment.

"Recréer une cohésion de notre société réunionnaise"



Là où cette concertation est différente des autres réalisées par le passé, c’est qu’elle n’implique pas uniquement les équipes pédagogiques de l’Éducation nationale. Ainsi, les élèves et leurs parents, les collectivités locales, les autres personnels des établissements, les associations ou encore les acteurs du tissu économique sont invités à faire des propositions afin de permettre à l’ensemble de la société de se réapproprier l’École.



"C’est une démarche nouvelle parce qu’elle part vraiment du terrain. Ce sont les équipes volontaires qui se lancent. Les équipes vont lancer des projets avec leurs partenaires. L’idée est de recréer une cohésion de notre société réunionnaise autour de son école en la faisant mieux connaître et en renforçant les leviers à disposition de notre école pour faire réussir les élèves", souligne Chantal Manès-Bonnisseau.



Les chefs d’établissement vont fixer les modalités de ces échanges avec pour seule ligne directrice les besoins des élèves de l’école concernée. L’échelle reste strictement locale, mais pourrait être étendue à l’ensemble de l’Académie, voire à l’échelle nationale si des projets ou des actions démontraient une efficacité incontestable.



Les thèmes discutés seront aux choix de chaque école. Des actions pourront ainsi être menées sur divers sujets comme la lutte contre la violence scolaire, le développement durable ou l’information sur les formations et les professions. Si aucun cahier des charges n’est imposé, ces actions doivent tourner autour de trois axes : l’excellence, l’égalité des chances et le bien-être des élèves.



Pour financer ces différents projets, le gouvernement prévoit une enveloppe de 500 millions d’euros. La part réservée à La Réunion n’est pas encore connue, mais les collectivités locales pourront également participer à ces actions.





Gaëtan Dumuids