Vidéo - Nombreux mais pas majoritaires, les élus Nupes péi promettent de contrarier Macron

Nombreux mais pas majoritaires, les élus Nupes péi promettent de contrarier Macron

Ils se sont vus pour la première fois ce midi depuis l'euphorie de cette nuit du 19 juin. À gauche, la satisfaction est grande d'avoir placé à Paris six candidats Nupes - une sorte de grand chelem pour Huguette Bello à l'exception d'Alexis Chaussalet dans la 3 - mais cette euphorie sera vite confrontée à la réalité du nombre de sièges de la Nupes. Nombreux mais pas au point d'être majoritaires, ils devront manœuvrer collectivement pour contrarier les plans du second mandat Macron. Par Ludovic Grondin - Publié le Lundi 20 Juin 2022 à 15:23





Avec cette photo de famille (ne manquait que Jean-Hugues Ratenon empêché, ndlr), Huguette Bello conclut deux années de plein succès. Élue à Saint-Paul en 2020 et de facto au TCO dans la foulée, élue à la Région et donc désormais à la tête d’un escadron de députés "rose-rouge" à l'Assemblée, la voici avec les pleins pouvoirs.



Une contrariété vient cependant atténuer ce triomphe. Un regard vers le national suffit pour reprendre très vite un discours ultra réaliste. La Nupes, certes créditée de 131 forces vives, n’aura pas la majorité tant espérée par Jean-Luc Mélenchon. C’est dans cette configuration peu favorable que les nouveaux élus réunionnais espèrent jouer le rôle de la minorité de blocage que redoute tant le président Macron promis à des lendemains ingouvernables.



"Nous ne voulons pas de la politique anti-sociale d’Emmanuel Macron. Nous ne voulons pas de la politique des ultra-riches", affiche sans ménagement Karine Lebon.



Une unité à préserver



Les députés réunionnais de la Nupes pourront-ils faire fructifier quelques-unes des plus de 600 mesures planifiées par la coalition des partis politiques de la gauche ? Perceval Gaillard a pleinement conscience de la difficulté de transformer l'essai. "La France était déjà difficilement gouvernable, on l’a vu avec le mouvement des Gilets jaunes", mais le lauréat de la 7e circonscription estime que les marges de manœuvres existent si l’on tient compte du "contexte national inédit".



"Il ne s’agit pas de dire qu’on va appliquer notre programme parce qu’on n’a pas gagné, mais d’empêcher Macron d’appliquer le sien", borne-t-il déjà les limites de l'action des Nupes.



Toujours est-il que batailler dans les rangs de l’Assemblée demandera à cette brochette d’élus Nupes de garder leur consistance au-delà de cette embellie locale. "Les Réunionnais ne comprendraient pas si on ne continuait pas dans cette unité", avise Perceval Gaillard. "Cette union a vocation à se poursuivre", évoque également Karine Lebon en parlant de la Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale.



Les nouveaux députés, élus ou réélus, ont déjà des munitions à la veille d’une nouvelle législature. À commencer par la sanctuarisation du dossier des retraites. "Cette retraite à 65 ans sera inapplicable !", donne-t-elle déjà le ton ambitieux de la lutte à venir.



Un cheval de bataille que compte évidemment porter l’élu dionysien Philippe Naillet. "Les Réunionnais nous l’ont dit hier : leurs préoccupations sont avant tout sociales. Ils ont confirmé leur vote de la présidentielle et la même dynamique se confirmera demain à l’Assemblée nationale", évoque celui qui a succédé à Ericka Bareigts, présente ce midi à Saint-Gilles pour fêter ces multiples victoires. "La Réunion n’avait plus envoyé autant d’élus de gauche depuis 1997", entonne Huguette Bello qui fait figure de référence pour sa longévité à Paris, elle qui a enchaîné pas moins de 5 mandats.



"Vous serez les voix des sans voix"



En maître de cérémonie, la présidente du PLR aura ainsi certainement de précieux conseils à distiller aux nouveaux venus, tout comme Patrick Lebreton, également présent ce midi et élu député à deux reprises. "Les Réunionnais ont envoyé un message de rejet de la politique d’Emmanuel Macron et attendent une politique plus juste socialement", embraye justement la jeune Saint-Joséphoise Emeline K/Bidi.



