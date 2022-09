La grande Une Vidéo - Navin Ramgoolam, l’ancien Premier ministre de l’île Maurice, est l’invité politique de Pierrot Dupuy

L'homme fort de l'île Maurice entre 2005 et 2014 livre son regard sur la situation politique et sociale de son pays. Un pays qui pourrait bien vivre les mêmes troubles qu’au Sri Lanka, ose-t-il le parallèle. Navin Ramgoolam juge ainsi de façon très critique la politique menée par Pravind Jugnauth. L’ancien Premier ministre en tient pour preuve la politique de recrutement mise en place par l’actuel Prime minister. "Il a pris ses proches et il les a mis partout dans les institutions. Que ce soit mon père, le père de M.Jugnauth, M.Béranger, moi, jamais nous avons mis des personnes proches du parti dans la commission électorale", déplore-t-il les méthodes du pouvoir actuel. "Nous ne sommes plus en démocratie, nous sommes dans un système mafieux qui gouverne le pays", affirme même le travailliste qui confie un conseil que lui avait édicté son père, Sir Seewoosagur Ramgoolam, avant qu’il ne se lance à son tour en politique. Par Pierrot Dupuy - Publié le Dimanche 4 Septembre 2022 à 08:39









