Vidéo - Naufrage du Tresta Star : "Nous avons rencontré les pires conditions en mer qu’on ait jamais connues"

"Nous avons rencontré les pires conditions en mer qu’on ait jamais connues", témoigne le capitaine du navire mauricien Tresta Star. Face à un vent de force 10 et une houle de 7 mètres, le Tresta Star a lancé un appel de détresse ce jeudi 3 février à 7h15. Pris dans des conditions de mer très dégradées en raison de Batsirai, le souteur qui naviguait à vide s’est finalement échoué à proximité de la pointe du Tremblet à Saint-Philippe, hier soir à 21h.



L’opération inédite de sauvetage des onze marins se trouvant à bord s’est révélée périlleuse et très technique. "L’équipage a eu terriblement peur. Nous étions dans une situation de vie ou de mort", livre Mohammad Ahadujjamman Mondol, un des onze marins secourus et accueillis aujourd'hui par la commune de Saint-Philippe.



"On a sauvé la vie de l’équipage, mais on n’a pas pu sauver le navire malheureusement", regrette le capitaine du Tresta Star qui avait quitté Port-Louis le 28 janvier.



À bord du bateau, qui sert à réapprovisionner d'autres gros bateaux en combustible, oeuvraient des marins venus d’Inde et du Bangladesh.