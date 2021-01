A la Une .

Vidéo - Naufrage à Boucan: Voici comment le bateau a chaviré

La webcam de la plage de Boucan Canot a filmé l'accident de bateau qui s'est produit hier en début d'après-midi et qui a failli coûter la vie aux deux hommes qui avaient loué le petit navire à Saint-Gilles. On voit clairement le bateau s'approcher très près de la plage, et finir par "surfer" une vague, jusqu'à chavirer.