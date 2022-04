A la Une .

Vidéo - Nassimah Dindar pousse la chansonnette durant la visite de Jean Castex

Le Premier ministre était en visite officielle ce jeudi à La Réunion. Jean Castex et ses soutiens locaux ont arpenté les rues de Saint-Denis et de Saint-Pierre. Il était accompagné sur le chef-lieu de Nassimah Dindar et de Cyrille Melchior. Ils ont croisé la route d'un accordéoniste et ont chanté quelques minutes avec elle.