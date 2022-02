Vidéo - Nantes renverse le PSG dans un match polémique

Le Paris Saint-Germain avait été héroïque dans la semaine au Parc des Princes face au Real Madrid en 8e de finale de Ligue des Champions. Mais les Parisiens ont totalement pris l'eau, surpris par des Nantais survoltés à La Beaujoire.



Le FC Nantes a démarré le match sur le bon pied avec un but de Randal Kolo Munai dès la 4e minute. Quentin Merlin a doublé la mise au quart d'heure. Et après une main parisienne dans la surface, Ludovic Blas a converti un pénalty dans les dernières secondes des arrêts de jeu de la première mi-temps.



Les Canaris menaient donc le PSG 3-0 à la pause ! L'unique but parisien a été marqué par Neymar 2 minutes après le retour des vestiaires après un festival de dribbles. Mais à la 59e minute, le Brésilien n'a pas réussi à trouver le chemin des filets après un penalty obtenu par Kylian Mbappé.







Le PSG défavorisé par l'arbitrage ?



Le PSG a-t-il été défavorisé par l'arbitrage ? C'est ce que semblent penser les joueurs et le staff. Leonardo, le directeur sportif du PSG, déplore : "Je pense que quand on sort d'un match de Champions League, l'arbitre sait que l'ambiance sera comme ça. On ne peut pas laisser le match arriver à ce point-là."



Il s'insurge : "C'était un match de force, on le savait. Il y a une faute sur Kylian Mbappé, un tacle par derrière, il aurait pu être blessé pendant 3 mois. La faute n'a même pas été sifflée."



Leonardo ajoute : "Dennis Appiah avait déjà un carton jaune, le penalty est sifflé. Mais il n'a pas eu le deuxième carton jaune !" Avant de conclure : "L'arbitre ne siffle pas parce que c'est Messi, c'est Neymar, c'est Mbappé !"