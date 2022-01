Communiqué Vidéo - Nadia Ramassamy: "Non aux inégalités entre élèves ultramarins et hexagonaux !"

La députée de La Réunion Nadia Ramassamy interpelle le ministre de l'Education nationale. Sa question porte sur les inégalités entre élèves ultramarins et hexagonaux pour le sport scolaire (UNSS). Le règlement fédéral de l’UNSS prévoit un système de roulement pour les départements et territoires d’Outre-mer, excluant les élèves qui ne font pas partie du territoire ultramarin en tête de liste. Par LG - Publié le Mardi 11 Janvier 2022 à 12:58